Dimite la ministra de Defensa alemana en medio de presiones por aumentar el apoyo a Ucrania

La ministra de Defensa de Alemania Cristine Lambrecht ha presentado su dimisión al canciller Olaf Scholz, tal y como ha informado ella misma en un comunicado. Esta decisión supone la culminación de un proceso de decadencia de Lambrecht en del ministerio por el escepticismo acerca de su capacidad al frente del ejército alemán y el envío de más armamento a Ucrania.

"Hoy he pedido al canciller que me destituya del cargo de ministra federal de Defensa", dijo Lambrecht, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz, en el comunicado.

Su decisión de dimitir se produce en un momento en el que Alemania se encuentra bajo presión para aprobar un aumento del apoyo militar internacional a Kiev, y en el que las capacidades de defensa de Alemania se han puesto en entredicho después de una serie de "problemas sin precedentes".

Entre los problemas más destacados está el hecho de que varios tanques de infantería Puma quedaran fuera de servicio durante un reciente ejercicio militar o que se filtrase el plan secreto para la entrega de sistemas antiaéreos "Patriot" a Polonia.

Los rumores acerca de la dimisión crecieron después de que la presidenta de la comisión de Defensa del Parlamento de Alemania, Marie-Agnès Strack-Zimmermann presionase a Scholz para que entragese más armas a Ucrania y las desavenencias con el ministerio de Defensa a ese respecto.

Además, el discurso de Año Nuevo, tildado por la prensa de "vergonzoso", supuso la puntilla para Lambrecht. En él, agradecía al 2022 por toda la "gente estupenda" que había conocido "gracias a la guerra de Ucrania".

En el ranking reciente de INSA para el diario Bild sobre los políticos, Lambrecht ocupó el último lugar, detrás de los jefes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla. Por todo esto, los medios de comunicación llevaban varios días criticando duramente la labor de Lambrecht y Bild ya anunció el pasado viernes que la ministra tenía las horas contadas.

El comunicado ha llegado a través de un post de Instagram y dice lo siguiente:

Hoy he pedido al Canciller Federal que me destituya del cargo de Ministra Federal de Defensa. La atención que los medios de comunicación han prestado durante meses a mi persona apenas permite informar y debatir objetivamente sobre los militares, la Bundeswehr y las decisiones de política de seguridad en interés de los ciudadanos de Alemania. El valioso trabajo de los soldados y de las numerosas personas motivadas que hay en la división debe estar en primer plano. Por ello, he decidido poner mi despacho a su disposición. Quiero dar las gracias a todos los que se comprometen cada día con nuestra seguridad y desearles lo mejor para el futuro.

Los medios alemanes barajan ya que la posible sucesora de Lambrecht, a quien el Scholz ha ofrecido su confianza en este contexto de escándalo, podría ser la excomisaria de Defensa del Bundestag alemán, Eva Högl, que es miembro del SPD.

