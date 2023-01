La bronca pública de Putin a su ministro de Comercio: "¿Por qué te haces el tonto? ¿A qué juegas?

Tras los reveses de Rusia en la invasión de Ucrania y la cruenta batalla por la región de Soledar, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha perdido los papeles en la primera reunión de su Gobierno y ha abroncado públicamente su ministro de Comercio e Industria en plena retransmisión por la televisión estatal.

Muy agitado, Putin reprendió al viceprimer ministro Denis Manturov, responsable de supervisar la industria de armas y la defensa de Rusia así de como del suministro de equipos para las tropas por la lentitud en algunos contratos. "¿Por qué te haces el tonto? ¿A qué juegas?", le advirtió en público.

El presidente ruso le responsabilizó de las demoras burocráticas a la hora de comprar aviones civiles y militares para la invasión en Ucrania. "Demasiado tiempo, estás tardando demasiado tiempo. Agiliza el trabajo", le recriminó Putin, que siempre mide hasta el último milímetro sus gestos.

"Firma los contratos Tienes un mes"

"Tenemos contratos, como ya informé, con el Ministerio de Defensa y el sector civil. Todo está listo", le contestó el ministro Manturov. Sin embargo, para Putin no fue suficiente esta respuesta: "Denis, lo tienes todo listo pero no los contratos. Te lo estoy diciendo. Terminemos la reunión de una vez".

"Sé que no hay contratos, me lo han dicho los directores de las empresas. ¿Por qué te haces el tonto? ¿A qué juegas? Dime, ¿cuándo se firmarán los contratos?", volvió a preguntarle.

"Hay 700 aviones, incluidos los helicópteros... hay que resolver esto ya con el Ministerio de Defensa para que quede claro cuántos se pedirán. Algunas empresas aún no tienen pedidos, ni siquiera para 2023", le abronca Putin.

"Todos entienden la urgencia de estos problemas", prosigue el presidente de Rusia, que advierte a su ministro de que "todo debe hacerse en un mes". "Y no, no trates de hacer lo mejor que puedas. Hazlo dentro de un mes. ¿No entiendes la situación en la que estamos? Tiene que hacerse en un mes, no más tarde", añadió.

Campaña del Kremlin

Este incidente televisado probablemente forme parte de una campaña de información del Kremlin para elevar la imagen de Putin como un líder involucrado en la guerra, según al señalado un grupo de expertos estadounidenses Instituto para el Estudio de la Guerra, tal y como recoge The Guardian.

"Es probable que Putin busque chivos expiatorios para la lucha de la base industrial de defensa rusa para abordar la escasez de equipos y tecnología", dice el informe.

"El Kremlin podría haber eliminado el desacuerdo de su transcripción oficial pero optó por publicar la dura respuesta de Putin, posiblemente para identificar a otros funcionarios dentro del Kremlin como los culpables de los desafíos de la base industrial de defensa rusa y posiblemente para amenazar a otros funcionarios", añaden los expertos.

El mismo de la destitución de Surovikin

Esta reunión de Putin con sus ministros tuvo lugar el mismo día en el que destituyó a Sergei Surovikin, el "carnicero de Siria", como jefe de sus tropas en Ucrania después de solo tres meses en el cargo, en un movimiento con claras dimensiones políticas.

El cambio de liderazgo se produce en medio de las continuas tensiones entre las principales figuras a cargo de la guerra de Rusia en Ucrania. Surovikin ha sido sustituido por el actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerásimov.

Rusia había ascendido a Surovikin para ser su principal comandante en el campo de batalla en octubre, después de que una serie de contraofensivas ucranianas en el norte y en el sur del país cambiaran el rumbo del conflicto. Sin embargo, desde su nombramiento, el Ejército ruso no ha logrado ninguna victoria militar significativa, pero sí ha sufrido numerosos y humillantes reveses en el campo de batalla.

A partir de ahora Surovikin ejercerá como subjefe de la agrupación conjunta de tropas en el conflicto. Así, estará por debajo de Gerásimov.

