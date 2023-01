Vuelve la propaganda de Putin: dice haber matado a 600 ucranianos en una zona sin rastro de víctimas

El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado la muerte de más de 600 soldados ucranianos en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk. Según el portavoz ruso, el general Igor Konashenkov, se ha tratado de una "operación de represalia" en respuesta al ataque de Año Nuevo del ejercito ucraniano en la región de Makíivka, al este del país.

El ataque en Makíivka, también en Donetsk, es considerado uno de los mayores ataques recibidos por Rusia. Fue tal el calibre que las fuerzas de Putin se vieron obligados a confirmar de forma pública la muerte de sus tropas. A pesar de haber tasado en 89 las bajas, Ucrania asciente el monto a al menos 400 fallecidos.

El contraataque ruso ha sido dirigido contra un punto de despliegue temporal del Ejército ucraniano en Kramatorsk, en concreto contra dos dormitorios de uno de los barracones provisionales que resultaron alcanzados por "un ataque masivo con misiles".

[Putin acude a la misa del gallo mientras expira su tregua: "La Navidad fomenta la misericordia"]

El ejército rusó mandó a primera hora del domingo un ataque con misíles a la ciudad ucraniana de Kramatorsk. A pesar de la dimensión de la artillería utilizada no se destruyeron edificios ni tampoco se detectaron signos evidentes de víctimas, según ha informado Reuters. Algo que contradice la publicidad lanzada por Rusia anunciando el asesinato de 600 soldados ucranianos.

Testigos directos han declarado que los edificios supuestamente atacados no presentan signos de haber sido asaltados por misiles. De hecho, aseguran, que no había señales evidentes de que hubieran sido habitados por los soldados, tampoco cadáveres ni restos de sangre. Únicamente se han notificado algunas ventanas rotas en el albergue No. 47, cercanas a un patio que presentaba un gran cráter.

El otro edificio nombrado por el Ministerio de Defensa de Rusia, Hostel No. 28, estaba completamente intacto. Un cráter yacía a unos 50 metros más cerca de algunos garajes. Las autoridades de Kyiv no se han pronunciado sobre el ataque ni sobre las supuestas 600 víctimas. El alcalde de Kramatorsk dijo anteriormente que no hubo víctimas.

Cráter frente a un edificio ucraniano

De ser cierto, sería la mayor pérdida de tropas ucranianas desde que Rusia invadió el 24 de febrero del año pasado. Pavlo Kyrylenko, gobernador ucraniano de Donetsk, ya dijo anteriormente que Rusia había lanzado siete ataques con misiles contra Kramatorsk. Y Oleksandr Honcharenko, alcalde de Kramatorsk, ha afirmado hoy que el ataque dañó dos instalaciones educativas y ocho edificios de apartamentos y garajes, pero que no hubo víctimas.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan