Gerashchenko, asesor del Gobierno ucraniano: "Dar Crimea a Putin sería igual que cederle Barcelona"

El 24 de noviembre se cumplieron nueve meses desde el inicio de la guerra. Cuarenta semanas en las que las fuerzas ucranianas han conseguido recuperar más de la mitad del territorio invadido por Rusia este año. Más de doscientos setenta y tres días en los que, en la brevedad de un tuit, Anton Gerashchenko no ha parado de denunciar las atrocidades cometidas por el ejército ruso ni de agradecer (o pedir) la ayuda internacional. Su cometido, cuenta, es "contraatacar la propaganda rusa".

Fuera de las redes sociales, Gerashchenko ejerce como asesor del Ministerio del Interior de Ucrania que dirige Denis Monastyrsky. Previamente, aconsejó durante siete años al anterior responsable de la cartera, Arsén Avákov, hasta su dimisión el año pasado. Se convirtió en la voz y el rostro del Gobierno en 2014, cuando estalló el conflicto contra las fuerzas separatistas prorrusas por el control de la región del Donbás.

Ese cargo le costó un intento de asesinato que los servicios de inteligencia ucranianos (SBU) consiguieron evitar en 2017. Tras un breve período como vice primer ministro de Interior -de 2019 a 2021-, Gerashchenko hoy vuelve a ser principal consiliario del Gobierno de Ucrania. Otra vez en pleno conflicto.

Anton Herashchenko, asesor del Ministerio de Interior ucraniano: "Evitar una crisis humanitaria es imposible, pero podemos intentar que la gente se vea lo menos afectada posible"

"El amigo que iba a ayudarme con la traducción simultánea se ha quedado sin internet", dice en cuanto conectamos la cámara del ordenador. "Era de esperar", añade mientras llama por teléfono. En las últimas semanas, el ejército ruso ha bombardeado sin cesar las infraestructuras energéticas del país, dejando sin electricidad, agua o calefacción a millones de personas.

Nosotros tenemos suerte: la conexión aguanta. Gerashchenko nos atiende con un rostro serio que mantiene durante toda la entrevista. Sólo se exalta cuando le preguntamos por Crimea, esa península que Rusia arrebató ilegalmente a Ucrania hace casi una década y que ahora protege como un tesoro.

¿Cómo es la situación en Kiev?

Muy difícil. Con frío y sin energía, la gente está confinada en casa y apenas sale. No puede ni ir a comprar el pan, por ejemplo. Los hospitales están colapsados y tienen que trabajar con generadores, lo que pone en peligro a mucha gente. A pesar de eso, todos los ucranianos estamos unidos y confiamos en el presidente y en la victoria. Es complicado, pero nos mantenemos firmes. No vamos a rendirnos.

¿Qué planea hacer el Gobierno de Ucrania para que la población pueda sobrevivir el invierno?

Evitar una crisis humanitaria es imposible. Lo único que puede hacer el Gobierno es intentar que la gente se vea lo menos afectada posible. Por eso se ha sugerido a aquellos que tienen recursos para hacerlo que abandonen las zonas donde las infraestructuras han sido destruidas. Además, por todo el país se han creado puntos de calentamiento para que aquellos que llevan días sin electricidad puedan calentarse, preparar comida, beber algo caliente o, simplemente, cargar sus teléfonos móviles.

Se espera que el frío también sea determinante en el frente, que las bajas temperaturas frenen el ritmo de la guerra. ¿Cómo combatirá el ejército ucraniano al 'General Invierno'?

El ejército ucraniano está arropado por el calor y el amor de la gente. Nuestros soldados tienen uniformes cálidos gracias al apoyo de nuestros aliados, pero también gracias a que en todo el país los civiles están tejiendo ropa de abrigo para los combatientes.

"Rusia ha sembrado de cadáveres de sus propios soldados la línea de frente para evitar, sin éxito, que avancemos"

¿Cuáles cree que son los próximos movimientos de Rusia en el campo de batalla?

Nosotros vamos a avanzar y los rusos van a retroceder. Eso es todo.

Sin embargo, todo apunta a que Rusia va a desplegar en su totalidad a los 300.000 reservistas movilizados en septiembre. ¿No va a cambiar eso la situación en la línea de frente?

Rusia ha sembrado la línea de frente de cuerpos de sus propios soldados para evitar que avancemos. La operación no ha tenido éxito. Los hombres movilizados no tienen motivación, apenas han recibido entrenamiento y están mal equipados. A diario escuchamos quejas de soldados rusos que denuncian haber sido abandonados. No va a cambiar nada.

¿Es el frío una oportunidad o una amenaza para el ejército ucraniano?

Ahora mismo una oportunidad. El mayor desafío vendrá en marzo, cuando las temperaturas se sitúen alrededor de los 0 ºC. Es entonces cuando el hielo se derretirá y los caminos estarán tan enfangados que probablemente será muy difícil andar o conducir por ellos.

"La guerra empezó con Crimea y acabará en Crimea", aseguró hace unos meses el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. ¿Es un objetivo realista?

Vamos a recuperar Crimea, de eso no hay duda. Si no es por la vía militar será por la vía diplomática, con sanciones. Recuperar la península militarmente significa que Rusia perderá cada año miles de millones de dólares en beneficios no recibidos.

¿Y si no lo logran?

Entonces las sanciones de los aliados tendrán que ser más duras hasta cortar por completo los lazos con Rusia.

Lo último que se sabe de la contraofensiva ucraniana en el sur del país, en la región de Jersón, es que los soldados han conseguido cruzar el río Dniéper y que se encuentran ya en Kinburn. ¿Se espera liberar la península pronto?

¿Acaso no hemos demostrado nuestra capacidad en las regiones de Járkov y Jersón, de dónde los rusos se han retirado en cuestión de horas?

Desde el inicio de la guerra se han registrado misteriosas explosiones en Crimea, como la que voló el puente de Kerch. ¿Quién está detrás de los ataques?

Sólo puedo confirmar lo que dicen las fuentes oficiales: Ucrania no reconoce la autoría de esos ataques.

El 15 de noviembre un misil mató a dos personas en Polonia. Tanto las autoridades polacas como la OTAN sostienen que el proyectil fue disparado por el ejército ucraniano. Sin embargo, Zelenski ha pedido participar en la investigación. ¿Desconfía el Gobierno ucraniano de la versión de los aliados?

Le devuelvo la pregunta: ¿Ha visto las fotografías de los restos del proyectil?

Las compartidas por los medios de comunicación locales.

Eso es. Las imágenes que todo el mundo ha visto son las que han difundido los periodistas polacos. No se han publicado fotografías oficiales.

¿Qué quiere decir?

Que es imposible confundir un misil ruso con un cohete de defensa aérea ucraniano, pero para eso hay que tener acceso a las pruebas. El objetivo del Gobierno ucraniano es, simple y llanamente, saber la verdad. Y para saber la verdad es necesario formar parte de la investigación y ver los restos del misil. Todavía no se conocen las conclusiones de los expertos ucranianos.

¿Cree que este incidente puede cambiar la postura de la OTAN sobre la guerra?

La OTAN no está preparada para una guerra contra Rusia. No quiere que suceda, eso es obvio. Aún así es importante saber de quién es el misil y por qué ha sucedido.

¿Teme que el apoyo de Europa o Estados Unidos se reduzca con la llegada del frío y la exacerbación de la crisis energética?

"Ucrania necesita principalmente sistemas de defensa aérea que nos permitan proteger las infraestructuras energéticas y, por tanto, a los civiles"

No. Confío en que los periodistas honestos, con entrevistas como esta, muestren que la guerra no es un conflicto de Rusia contra Ucrania, sino de Rusia contra toda Europa, contra la democracia. Con ayuda de los profesionales de la información los españoles sabrán la verdad y seguirán colaborando como hasta ahora.

¿Cuáles son las principales necesidades de Ucrania en estos momentos?

El Ministerio del Interior pide principalmente sistemas de defensa aérea que nos permitan proteger las infraestructuras energéticas y, por tanto, a los civiles. Lo segundo que pide son más armas para lograr la victoria.

Hasta hace dos semanas, uno de los principales requisitos del presidente Zelenski para sentarse en la mesa de negociación era la dimisión de Putin. Eso ya no se incluye en la lista de exigencias. ¿Qué ha cambiado?

No ha cambiado absolutamente. Zelenski ha dejado muy claro que no quiere hablar con Putin ni negociar con él.

¿Ve posible una paz negociada?

Sí, pero sólo si el acuerdo incluye la devolución y liberación de todos los territorios, Crimea incluida, y compensaciones económicas por todo lo destruido. Esa es nuestra posición y no creo que cambie.

Hay quién cree que renunciar a los territorios invadidos por Rusia hace ocho años puede ser la clave para poner fin al conflicto.

Imagine que Putin mañana dice que quiere anexionarse Barcelona porque allí viven muchos rusos. Imagine que amenaza con usar armas nucleares si no consigue lo que pide. ¿Cómo reaccionarían entonces quienes hablan de renunciar a territorios como Crimea? Sería exactamente lo mismo que darle a Putin Barcelona o Mónaco.

¿Hay canales diplomáticos abiertos con Moscú actualmente?

Sólo conversaciones para el intercambio de prisioneros.

"Ucrania está protegiendo al mundo entero de la tiranía de Putin"

¿Y con países que parecen estar suministrando apoyo militar a Rusia, como Irán?

No tengo esa información.

Ucrania ha acusado al presidente ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania. ¿Espera que pague por ello?

Nadie hubiese imaginado que el líder y todopoderoso dictador chileno, Augusto Pinochet, tuviera que presentarse ante un tribunal a una edad avanzada, y mira…

Pero Pinochet no llegó a ser condenado judicialmente…

Pero estuvo ante la justicia. Le pongo un ejemplo más claro. El año pasado un antiguo criminal nazi, el guardia de un campo de concentración, compareció ante un juez en Alemania por sus crímenes de guerra casi siete décadas después haberlos cometido. Así que creo que sí, que Putin y todos aquellos que están cometiendo atrocidades en Ucrania pagarán por ello antes o después.

¿Cómo ve el fin de esta guerra?

Con la victoria de Ucrania. Esa es la única posibilidad. Ucrania está protegiendo al mundo entero, está protegiendo al bien sobre el mal, a la libertad y al mundo civilizado frente a la tiranía de Putin.

