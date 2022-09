Guerra Rusia - Ucrania, en directo | La ONU pide unidad ante un momento de "gran peligro"

Día 204 de guerra en Ucrania.

El jueves ha comenzado con sobresalto: el portavoz de Volodímir Zelenski ha informado de que un vehículo se ha estrellado contra el convoy del presidente en Kiev. Zelenski ha salido ileso y la policía investiga si se ha tratado de un accidente o de un intento de acabar con la vida del mandatario, que regresaba de visitar la ciudad liberada de Izium.

En el frente las noticias siguen siendo positivas, no sin temor a la respuesta del invasor. Las miradas están puestas en Uzbekistán, donde van a reunirse los presidentes de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladímir Putin. Es la primera vez que Xi abandona su país desde 2020, cuando estalló la pandemia de la Covid. Con un Putin desesperado y una China que no puede permitirse una derrota rusa, los temores no son infunfados.

