Xi llama a Putin a "liderar juntos un mundo cambiante" durante su reunión en Uzbekistán

El esperado encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, se ha producido este mediodía del jueves en la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán.

Ambos líderes, colocados cada uno en una punta de una gigante mesa, se han visto cara a cara para estrechar lazos en un momento marcado por las crecientes tensiones entre ambos países y Occidente.

Durante el encuentro, celebrado al margen de la Organización de Cooperación de Shangái (OCS), Jinping ha instado a su homólogo ruso a "liderar juntos un mundo cambiante".

Asimismo, ha asegurado estar dispuesto, junto a sus colegas rusos, a "servir de ejemplo de potencias mundiales responsables" y a "jugar un papel de liderazgo para liderar ese mundo rápidamente cambiante a una trayectoria de desarrollo estable y positivo", según recoge la agencia Efe.

Por su parte, Putin ha condenado lo que considera una "provocación" de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán, donde China ha estado realizando ejercicios militares después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla.

Putin y Xi

También ha agradecido la "posición equilibrada" de Pekín respecto a la "operación especial" en Ucrania y se ha ofrecido a aclarar cualquier duda sobre la guerra, de acuerdo con la agencia Reuters. Asimismo, ha asegurado que Moscú respalda la política de "Una China" de Pekín.

"Amistad sin límites"

El viaje del mandatario chino a Uzbekistán es la primera incursión fuera de su país desde 2020. Ocasión que ha aprovechado para reforzar esa "amistad sin límites" que Jinping y Putin proclamaron a los cuatro vientos en febrero, cuando se reunieron por última vez, días antes de la invasión a Ucrania.

En estos meses, en los que han seguido en contacto, pero no se han visto presencialmente, la situación de ambos países (y el contexto internacional) ha cambiado radicalmente.

Vladímir Putin se ha visto aislado económicamente por las sanciones que Europa y de Estados Unidos han impuesto como castigo por su guerra en Ucrania. Asimismo, se está enfrentando a graves pérdidas territoriales en el campo de batalla.

Xi Jinping, por su parte, se ve presionado en casa por la política de Cero Covid que ha aislado al país y que está golpeando duramente a la economía. Al mismo tiempo, se ve obligado a proyectar su influencia y poder a nivel internacional de cara al mes que viene, cuando renovará su mandato por tercera vez consecutiva.

En este sentido, no sólo Rusia necesita a China, que se ha convertido en uno de los principales compradores de energía. También China necesita el apoyo de Rusia para reivindicarse como potencia mundial frente a Estados Unidos. No obstante, Jinping busca evitar violar las sanciones impuestas por Occidente para que su país no se vea afectado.

