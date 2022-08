La UE acuerda lanzar una misión militar conjunta para entrenar al ejército de Ucrania

Los ministros de Defensa de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo político para lanzar una misión militar de formación y entrenamiento del ejército de Ucrania ante el convencimiento de que la guerra de invasión desatada por Rusia va a durar "bastante tiempo".

El entrenamiento no se llevará a cabo en el propio territorio ucraniano, sino en los países vecinos. Pero el resto de parámetros de la misión (número de efectivos, Estados miembros participantes o su tarea concreta) todavía no se han pactado, sino que se encarga a los expertos militares que los definan en los próximos días.

"Ucrania necesita también regenerar sus fuerzas. No se trata únicamente del material militar, sino de cómo se conduce la guerra y del entrenamiento de los soldados y de la estructura militar", ha explicado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al término de la reunión informal celebrada en Praga.

[La división entre los países de la UE frena un veto total a los turistas rusos]

"Ya hay muchas iniciativas de formación en marcha, pero las necesidades son enormes y debemos garantizar la coherencia de estos esfuerzos. Todos los Estados miembros están de acuerdo en eso y en lanzar el trabajo necesario para definir los parámetros de una misión de asistencia militar de la UE para Ucrania", ha anunciado.

Una misión que, según ha dicho, responde a las demandas del ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Réznikov, que se ha conectado por videoconferencia al encuentro de Praga. Borrell no ha querido fijar plazos, pero ha asegurado que la intención de los ministros es ser "rápidos y ambiciosos" y aportar "valor añadido".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, saluda a su homóloga checa durante la reunión de este martes en Praga UE

Esta misión militar fue propuesta por Polonia y los bálticos antes del estallido de la guerra, pero en aquel momento Alemania se opuso por miedo a provocar a Rusia. El jefe de la diplomacia europea descarta ahora que su lanzamiento vaya a desencadenar una nueva escalada de tensión con el Kremlin.

"Está claro que Rusia no estará contenta. No están contentos con la idea de que estemos proporcionando (a Ucrania) todo tipo de equipos militares. Y continuaremos haciéndolo. ¿Cómo podemos suministrar equipos militares y no entrenamiento militar? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas?", sostiene Borrell.

En la actualidad ya hay muchos soldados ucranianos que están siendo entrenados en Polonia, República Checa, Reino Unido, Francia, sobre todo para manejar las armas suministradas por los países europeos. Pero el jefe de la diplomacia comunitaria sostiene que una misión de la UE podría aportar valor añadido en cuestiones como formación de alto nivel, organización de logística o de sanidad militar o protección frente a armas nucleares, químicas o biológicas.

"No son cuestiones que puedan resolverse de la noche a la mañana. Pero tenemos que sentar las bases para un ejército que tendrá que combatir durante bastante tiempo", sostiene Borrell.

Todos los Estados miembros están dispuestos a seguir apoyando a Ucrania "todo el tiempo que sea necesario" para que "sus soldados continúen la lucha contra el invasor ruso". En este sentido, el jefe de la diplomacia de la UE asegura que el envío de armamento no se ha detenido durante el verano y continuará en los próximos meses.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan