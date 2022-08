Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Zelenski quiere hablar "directamente" con Xi para poner fin a la guerra

Día 164 de guerra en Ucrania.

Ucrania busca una oportunidad para hablar "directamente" con el mandatario chino, Xi Jinping, y pedirle que use su influencia sobre Rusia para poner fin a la guerra, declaró el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una entrevista con el diario hongkonés South China Morning Post publicada hoy. "Me gustaría hablar con él", dijo Zelenski, que recordó que mantuvo una conversación con Xi "hace un año" y que el gobernante chino es uno de "los pocos líderes mundiales que ha visitado Ucrania al menos una vez".



El presidente ucraniano explicó en la primera entrevista concedida a un medio de Asia que China, aparte de ser "miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas", es "un país muy poderoso con una economía también poderosa", lo que le hace "tener influencia económica y política en Rusia". El mandatario cuestionó: "¿Para qué tenemos un Consejo de Seguridad si uno o varios países del mundo pueden simplemente decidir violar las reglas por la vía militar?".



Zelenski lamentó "no haber mantenido ninguna conversación con Xi", pese a que su país "lo ha pedido oficialmente" desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania. Desde el estallido del conflicto, China ha mantenido una postura ambigua durante la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluido Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia. Asimismo, China ha reiterado en los últimos meses su oposición a las sanciones contra Moscú por "no tener base en el derecho internacional" y "no solucionar los problemas"

[Ucrania atribuye al Grupo Wagner la matanza de la cárcel de Olenivka: la ONU ya lo investiga]



Zelenski señaló que, si Rusia perdiese el acceso al "mercado chino", el país euroasiático "estaría sintiendo un aislamiento económico total". Aunque afirmó "entender que China mantenga una actitud equilibrada hacia la guerra", el presidente ucraniano aseguró que los rusos "son los invasores" y expresó su esperanza de que China "revise su actitud".



Zelenski declaró que su país "siempre había buscado lazos más estrechos con China en los años anteriores al conflicto" y transmitió su deseo de que las relaciones entre ambos países "se refuercen y se desarrollen" cada año.

[EEUU sanciona a la novia de Putin, Alina Kabaeva, presidenta de un grupo de medios afín al Kremlin]