La concesión a Ucrania del estatus de candidato a la entrada divide a la Unión Europea

Semana crucial para las aspiraciones europeas de Ucrania. La Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto aprobar el próximo viernes su dictamen sobre si el país cumple o no las condiciones para convertirse en candidato a entrar en la UE. Un veredicto que el colegio de comisarios ha empezado a preparar este lunes con la última información recabada de primera mano por la propia presidenta durante su reciente visita a Kiev. El presidente ucraniano solicitó ingresar en el club el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa.

Sin embargo, la última palabra la tendrán los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, que deben decidir por unanimidad en la cumbre del 23 y 24 de junio y que ahora mismo están profundamente divididos. Mientras que Polonia y los Bálticos apoyan sin fisuras la ambición de Volodímir Zelenski; Francia, Alemania o Países Bajos son más escépticos y sostienen que Ucrania no está preparada.

"Lo que está en juego es cuál será el futuro de una Europa unida, o incluso si habrá algún futuro. Rusia quiere destruir la unidad europea, quiere dejar a Europa dividida y débil. Toda Europa es un objetivo para Rusia y Ucrania es sólo la primera etapa de esta agresión. Por eso, una respuesta positiva a la solicitud de adhesión de Ucrania sería una respuesta positiva a la cuestión de si el proyecto europeo tiene futuro", dijo el presidente ucraniano tras recibir a Von der Leyen en Kiev.

¿Puede recibir el estatus de candidato un país en guerra con parte de su territorio ocupado por Rusia? El Tratado de la UE define las condiciones previas que debe cumplir cualquier país que desee convertirse en miembro, los llamados 'criterios de Copenhague'. Instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías; una economía de mercado viable que pueda competir con el resto de socios; o la capacidad de aplicar los miles de páginas de la legislación comunitaria.

"Ucrania ya iba por buen camino antes de la horrible y atroz invasión de Rusia", señaló Von der Leyen durante su comparecencia conjunta con Zelenski. "Es una democracia parlamentaria presidencial sólida y con buenas bases. Cuenta con instituciones fuertes y bien ancladas y una administración que funciona en todos los niveles", agregó.

Eso sí, la presidenta avisa a Kiev de que todavía tiene reformas pendientes para consolidar el Estado de derecho, en particular medidas para "combatir la corrupción, o para modernizar la administración". En Bruselas se espera que el dictamen que publicará la Comisión el viernes sea positivo, pero con muchos matices y condiciones. También el colegio de comisarios está dividido: mientras que la checa Vera Jourova apuesta por dar a Ucrania el estatus de candidato cuanto antes, Josep Borrell es mucho más cauto y habla de ofrecer a Kiev una "perspectiva europea".

La misma fractura, incluso más profunda, se reproduce entre los líderes europeos. Polonia y los bálticos son los principales padrinos de Ucrania en la UE. Para ellos, conceder a Ucrania el estatus de candidato significa un importante apoyo político a un país que combate militarmente por los valores europeos y a la vez una forma de plantar cara a Vladimir Putin. Es la misma posición que defiende la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

En el extremo contrario están Francia, Alemania o Países Bajos, que defienden que no puede haber atajos en la entrada a la UE. En la visión de estos países pesan algunas malas experiencias de las últimas ampliaciones, que ahora se consideran precipitadas. En particular, los casos de Hungría y Polonia, que no sólo están dando marcha atrás en materia de estándares democráticos, sino que bloquean decisiones de la UE.

En una reciente intervención ante su Parlamento, el primer ministro holandés, Mark Rutte, dijo que Ucrania estaba "muy lejos" de cumplir las condiciones antes de la agresión rusa. Concederle a Kiev el estatus de país candidato sería además "injusto" para los países de los Balcanes, a los que se les prometió una perspectiva europea ya en 2003 pero siguen sin entrar al club.

Rutte propone una solución intermedia: que la UE reconozca a Ucrania como "candidato potencial" y detalle la lista de reformas que debe completar si quiere convertirse en candidato pleno. Una fórmula que ya se ha aplicado antes en el caso de Bosnia, país que fue identificado como "candidato potencial" en 2003, pero que todavía no ha pasado a la siguiente fase. Esta solución ayudaría a que el Gobierno de Zelenski "no se desmotive". Pero el presidente ucraniano rechaza cualquier tipo de apaño.

La situación podría dar un vuelco con la visita conjunta a Kiev que preparan para los próximos días el canciller Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro italiano, Mario Draghi, según ha adelantado el diario alemán Bild. El viaje aún no ha sido confirmado oficialmente. "El estatus de candidato cuenta con la objeción de casi todos los grandes Estados de la UE, sino de todos, salvo de Italia", dijo Draghi tras el último Consejo Europeo.

Incluso si Ucrania logra el estatus de candidato en la cumbre del 23 y 24 de junio, su entrada en la UE costará "décadas", según ha dicho Macron. Las negociaciones de adhesión son un proceso largo y complejo que incluye un total de 35 capítulos. Entre ellos transporte, agricultura, energía, política económica y monetaria o judicatura y derechos fundamentales.

Ahora mismo son candidatos a entrar en la UE Turquía (que obtuvo el estatus en 1999) Macedonia del Norte (2005), Montenegro (2010), Serbia (2012) y Albania (2014). Para dar cobijo a todos ellos, el presidente francés propone crear una comunidad política europea, más grande que la UE, que daría cobijo a Ucrania pero también a países que se han marchado como Reino Unido.

Estos países se beneficiarían de algunas políticas europeas, pero sin voz ni voto en la toma de decisiones. Una alternativa que tampoco gusta a Kiev, que lo considera una especie de segunda división. Así que los líderes europeos se enfrentan a una decisión muy díficil sobre Ucrania en el próximo Consejo Europeo.

