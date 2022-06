Argelia estrecha lazos con Alemania e Italia mientras Calviño le acusa de "estar alineada con Moscú"

Pedro Sánchez intervino el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados para explicar su giro sobre el Sáhara Occidental y sus palabras desataron un terremoto diplomático. La reacción de Argelia tras escuchar al presidente del Gobierno fue inmediata: rompió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que le había unido con nuestro país durante 20 años.

De poco le sirvió a España acudir a la Unión Europea (UE). Para Argel, es su último error, porque considera que el asunto es una cuestión bilateral y lo desvincula del Acuerdo de Asociación UE-Argelia, que rige los compromisos comerciales.

De hecho, en las últimas horas Argel ha puesto de manifiesto sus buenas relaciones con otros países europeos como Alemania, Italia o Francia para desmontar el intento de internacionalizar la crisis y hablar de Rusia, como se ha intentado hacer desde Madrid.

El lunes por la mañana la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró que la decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad con España no fue ninguna sorpresa para ella porque los argelinos se están alineando cada vez más con Moscú. Calviño señaló que en su reunión de abril en el Fondo Monetario Internacional (FMI) había percibido una aproximación cada vez mayor entre el país africano y el Kremlin.

"He visto que Argelia está cada vez más alineada con Moscú, por lo tanto, la decisión de suspender el tratado con España no me ha sorprendido", afirmó la vicepresidenta en una entrevista con Catalunya Radio recogida por la agencia Reuters.

La respuesta no se ha hecho esperar. Pero no ha venido a través de comunicados, sino a través de gestos diplomáticos. El ministro de Exteriores argelino, Ramtane Lamamra, ha recibido este mismo lunes por la tarde a la número dos de Exteriores alemana, Katja Keul.

"Esta visita se enmarca en la consolidación de los lazos de amistad y colaboración entre los dos países que celebran este año el 60 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas", señala el ministerio de Exteriores argelino en un comunicado.

"La reunión ha sido una oportunidad para revisar el estado de las relaciones argelino-alemanas en las diversas áreas de cooperación en previsión de los próximos plazos bilaterales", dice la nota oficial. Y añade que "también han discutido temas de actualidad a nivel regional e internacional, así como la consolidación de la asociación entre Argelia y la UE". Desde Argel pretenden hacer ver de esta forma la buena relación que mantienen con otros socios comunitarios. De España, ni una palabra.

Tras la reunión con Lamamra, la viceministra de Exteriores alemana ha informado de la visita en su cuenta oficial de Twitter. "La infraestructura solar y energética de Argelia más la tecnología alemana pueden ofrecer el hidrógeno verde en el futuro. La energía verde nos hace más independientes. En los próximos años, la energía fósil dejará de utilizarse como medida presión política", ha escrito Keul.

Algerische Sonne und Energie-Infrastruktur + deutsche Technologie kann den grünen Wasserstoff der Zukunft liefern. Grüne Energie macht uns unabhängiger. Fossile Energie darf künftig nicht mehr als politisches Druckmittel eingesetzt werden. pic.twitter.com/929IsTdEtf — Katja Keul (@KatjaKeul) June 13, 2022

Y ha escrito un segundo tuit en relación con la visita: "Argelia desempeña un papel clave en la implementación del acuerdo de paz en Mali. He prometido al ministro de Relaciones Exteriores, Ramtane Lamamra, el apoyo continuo de Alemania en este asunto", ha tuiteado.

Italia y Francia

Mientras la situación entre España y Argelia se tensa, Italia ha aprovechado para pescar en río revuelto. A finales del pasado mes de mayo la energética ENI firmaba con Sonatrach, la empresa estatal argelina de hidrocarburos, un acuerdo para incrementar la colaboración entre ambas. En concreto, para aumentar las exportaciones de gas argelino hacia las costas italianas.

El objetivo del Gobierno de Mario Draghi es reducir la dependencia de Rusia, de la que el pasado año obtuvo el 40% del gas que consumió. El objetivo ahora es ir dando más peso a otros suministradores, Argelia incluido. Ya es el segundo suministrador, y bombea gas desde el Transmed, y se espera que lleguen 3.000 millones de bcm (metros cúbicos) adicionales este mismo año. Pero no acaba aquí la cosa. La idea es lograr que entre 2023 y 2024 puedan incorporarse otros 9.000 millones de bcm de gas extra por año.

Además, el ministro de Exteriores argelino ha mantenido este mismo lunes una conversación telefónica con su homóloga francesa, Catherine Colonna. Durante la conversación, Ramtane Lamamra y Colonna hablaron sobre las relaciones argelino-francesas, la crisis entre Argelia y España y las crisis regionales. Y manifestaron su "disposición a continuar la dinámica positiva en la relación bilateral entre Francia y Argelia, en todas sus dimensiones, para los próximos encuentros previstos", según el ministerio de Exteriores francés.

Albares asegura que la decisión de Argelia de congelar relaciones comerciales con España "viola el acuerdo de asociación" con la UE. Efe

De esta manera, Argel pretende demostrar que la crisis diplomática que mantiene con España no afecta a ningún otro vecino europeo. Por eso ha exhibido este mismo lunes sus buenas relaciones con Alemania y Francia. Con el objetivo también de desmontar cualquier rumor sobre su posible acercamiento hacia Vladimir Putin, según las fuentes consultadas por Sonia Moreno para EL ESPAÑOL.

Qué pasará con el gas

La ruptura de relaciones entre España y Argelia genera preocupación esencialmente por el suministro de gas a España. Argelia ha sido históricamente el principal exportador de gas a la Península, aunque en los últimos meses esta tendencia se ha revertido y esa posición la ocupa ahora Estados Unidos (EEUU).

Según datos de Enagás, en el primer trimestre del año las importaciones de gas natural procedentes de EEUU se han multiplicado casi por seis (+459,9%) en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, el gas argelino se ha reducido hasta ocupar el 30% del gas que consumimos.

Coincide en el tiempo que Naturgy debe negociar los precios para el periodo de 2022 a 2024, con efectos retroactivos, pero desde la compañía aseguran que los volúmenes no están en discusión. Además, el contrato que Sonatrach, la empresa estatal argelina de hidrocarburos, mantiene con la energética española garantiza que el gas seguirá llegando en la misma proporción hasta 2032.



De hecho, si el Estado argelino decidiera romper de forma unilateral el contrato o las condiciones de compra impuestas imposibilitaran la firma de un acuerdo, el pacto establece que el conflicto se tendría que resolver mediante un arbitraje internacional. Es algo que se recoge incluso en el propio Acuerdo de Amistad, que establece que las dos partes están obligadas a cumplir siempre con la legalidad internacional ante la resolución de posibles conflictos entre ambas.

Sin embargo, las dudas por el suministro de gas ya se vienen arrastrando desde meses atrás. En octubre de 2021, Argelia anunció el cierre del gasoducto del Magreb Europa (GME), que llegaba hasta nuestras costas cruzando Marruecos, tras romper relaciones diplomáticas entre ellos.

Imagen del gasoducto de Medgaz.

Desde entonces, el gas que llega por tubo se ha concentrado en uno solo, el del Medgaz. Una infraestructura que se ha vuelto aún más estratégica y que tuvo que ampliar su capacidad desde los 8 bcm hasta los 10 bcm (10.000 millones de metros cúbicos) en enero pasado. El resto del gas llega por barco a través de gas natural licuado (GNL).

Medgaz, la compañía que opera este gasoducto, es propiedad de la argelina Sonatrach, que controla un 51%, y de Naturgy, que posee el 49% restante a través de un vehículo de propósito especial en el que participa también BlackRock.

Bloqueo de pagos o cobros

Por otra parte, en el conflicto que mantiene con España el país magrebí fue un paso más allá. Tras romper el Tratado de Amistad, paralizó las domiciliaciones bancarias con nuestro país, que afectan a las relaciones comerciales bilaterales.

La Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia (ABEF) envió́ una carta a sus asociados requiriendo la congelación de las domiciliaciones bancarias para el pago de las operaciones de comercio exterior (importación y exportación) con España.

La carta de la ABEF se dirige a todos los directores de los bancos y establecimientos financieros argelinos y en ella se solicitaba que la congelación de las domiciliaciones bancarias que afecten al comercio con España comenzara a aplicarse a partir del 9 de junio, lo que imposibilita las exportaciones desde España a Argelia desde esa fecha. En principio, se podría entender que las domiciliaciones hechas con anterioridad a esa fecha no deberían quedar afectadas.

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo mantiene en una nota informativa sobre las implicaciones de la medida bancaria de Argelia en el comercio bilateral, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que "las operaciones tienen que pasar necesariamente por el Banco Central, por lo que este último tiene la potestad de bloquear cualquier pago o cobro".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en una imagen de archivo. Efe

En Argelia todas las operaciones de importación de bienes y servicios exigen domiciliación bancaria. Esto implica abrir una cuenta en un banco para que se pueda hacer el pago en divisas. Sólo se exceptúan las operaciones de importe equivalente a 100.000 dinares (alrededor de 650 euros), en valor FOB. Es decir, el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.

En la práctica, esto obliga al importador a depositar el valor de la mercancía en el banco, independientemente del medio de pago acordado con el exportador, a través de un crédito documentario, una remesa documentaria o una transferencia bancaria.

En el caso de productos destinados a la venta sin transformación, la domiciliación debe hacerse al menos 30 días antes del embarque de la mercancía y por un importe del 120% de la factura. Para el resto de productos importados no existe plazo fijado para la domiciliación bancaria y el importe es del 100%.

El ministerio advierte en la nota informativa que esta decisión "puede imposibilitar las exportaciones desde España a Argelia, por lo que las autoridades de Comercio de España y de la Comisión Europea están trabajando en una respuesta conjunta frente a esta medida discriminatoria contra España".

