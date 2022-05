La UE respalda la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN: "Aumentará la seguridad en Europa"

Los ministros de Defensa de los Veintisiete han expresado este martes su apoyo sin fisuras a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Los dos países han decidido abandonar su tradicional neutralidad y solicitar su entrada a la Alianza Atlántica con el fin de protegerse de la amenaza del Kremlin, que consideran un riesgo real tras su ataque no provocado contra Ucrania.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, asegura que este vuelco estratégico reforzará la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea y aumentará la seguridad en Europa. Borrell asegura que la UE está dispuesta a activar su propia cláusula de defensa colectiva (el artículo 42.7 del Tratado) si Helsinki y Estocolmo lo piden durante el periodo transitorio hasta que se ratifique su adhesión a la Alianza Atlántica. Unos plazos que los aliados se han comprometido a acelerar al máximo.

¿Cuál es el mensaje que envía esta decisión a Vladímir Putin? "No creo que los suecos y los finlandeses hayan enviado un mensaje a Putin. Le he escuchado decir que no se siente preocupado por esta decisión y eso me alegra", ha respondido Borrell.

El apoyo de la Unión Europea ha llegado el mismo día en que el Parlamento finlandés ha aprobado pedir la entrada en la OTAN por 188 votos a favor y 8 en contra. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, ha anunciado que los dos países enviarán su solicitud formal este mismo miércoles. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado a Andersson y al presidente finlandés, Sauli Niinistö, a la Casa Blanca el jueves.

"Finlandia y Suecia pueden contar con el pleno apoyo de la Unión Europea. Su decisión aumentará el número de Estados miembros que son también miembros de la OTAN. Y esto reforzará la cooperación y la seguridad en Europa", ha explicado Borrell al término de la reunión de los ministros de Defensa en Bruselas. La adhesión de estos dos países a la Alianza Atlántica supondrá un "importante cambio geopolítico" en el mar Báltico, ha agregado.

Las ministras de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, y Holanda, Kajsa Ollongren

Los dirigentes europeos confían en poder levantar las reservas expresadas por Turquía contra Finlandia y Suecia. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado con vetar su entrada en la OTAN con el argumento de que dan cobijo a activistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que para Ankara es una organización terrorista.

"Sé que Turquía ha planteado algunas objeciones. Espero que la OTAN sea capaz de superarlas", ha dicho Borrell. Por su parte, la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, ha apostado por un diálogo intensivo con Ankara para resolver el problema. "La entrada de dos países tan fuertes como Suecia y Finlandia es una mejora para la OTAN", ha señalado Lambrecht. "Estoy convencida de que Turquía también se convencerá de esto", ha agregado.

"Rusia ha invadido Ucrania sin ningún motivo. Estamos viendo una guerra horrible y riesgos en materia de seguridad para la OTAN y para Finlandia y Suecia. Así que es muy comprensible que Finlandia y Suecia pidan ser miembros de la OTAN. Para la Alianza, una ampliación hacia Finlandia y Suecia tiene una gran importancia estratégica", sostiene la ministra de Defensa de Holanda, Kajsa Ollongren.

Ollongren también cree que será posible superar las reservas de Erdogan. "Cualquier miembro de la OTAN puede por supuesto plantear cuestiones y eso es lo que Turquía está haciendo ahora", ha apuntado. "Espero que haya buenas conversaciones entre Suecia, Finlandia y Turquía y también con el resto de aliados. Y confío en un buen resultado final".

Josep Borrell, durante la rueda de prensa de este martes

España ha estado representada en la reunión por la titular de Defensa, Margarita Robles, que no ha querido hablar con la prensa.

Los ministros de Defensa de la UE han debatido además cómo seguir apoyando militarmente a Ucrania frente a Rusia. "Este apoyo es crítico porque la guerra está en un punto de inflexión y no podemos permitir que Ucrania se quede sin equipamientos", ha insistido Borrell.

El Alto Representante para la Política Exterior ha destacado que Kiev ha mostrado una "increíble capacidad de resistir y contraatacar", hasta el punto de su contraofensiva en el Donbás está teniendo "éxitos extraordinario". No obstante, Borrell no ha querido aventurar ninguna hipótesis sobre cuánto más durará la guerra.

"No me atrevo a pronosticar cuánto tiempo puede resistir Rusia. Y estamos usando el verbo resistir aplicado a Rusia. Pero si es verdad que Rusia ha perdido alrededor de 15% de sus tropas al principio de la guerra, esto es un récord mundial de pérdidas de un ejército que invade un país. No sé si pueden reabastecerse, pero la cantidad de pérdidas del ejército ruso es realmente impresionante", asegura el jefe de la diplomacia de la UE.

Guerra Rusia -Ucrania

