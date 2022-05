Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 83, 22.00 horas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino este martes en directo en la ceremonia inaugural del 75 Festival de Cannes donde ha pedido que el cine "no se calle" ante la "guerra más terrible desde la Segunda Guerra Mundial". Instantes después de que Forest Whitaker recogiera su Palma de Oro Honorífica, la gala conducida por la actriz Virginie Efira ha conectado en directo con Zelenski, que pronunció un discurso apelando al poder del cine para defender la libertad. "Podríamos haber pensado que no iba a haber más guerras, pero tanto entonces como ahora había un dictador, una guerra contra la libertad, y ahora y antes el cine no debe quedarse mudo", dijo.