"Acuerdo histórico" en la UE: permite la entrada de refugiados ucranianos y les dejará quedarse 3 años

El contraste con lo sucedido durante la crisis de refugiados de 2015 no puede ser más grande. Entonces, los países de la UE hicieron todo lo posible para frenar la llegada de personas que huían de la guerra de Siria. Ahora, en un nuevo giro sin precedentes provocado por la brutalidad del ataque de Rusia, los Veintisiete han acordado no sólo mantener una política de puertas abiertas ilimitada para los ucranianos que huyen de la guerra, sino reconocerles de forma general e inmediata el derecho a quedarse en la UE hasta un máximo de tres años.

Esto es así gracias a que los ministros del Interior de la UE han aprobado este jueves activar por primera vez en la historia la Directiva de Protección Temporal, cuyo objetivo es ofrecer una asistencia rápida y eficaz a los refugiados de guerra ucranianos. Lo han hecho a una velocidad desconocida, apenas un día después de que Bruselas presentara su propuesta legislativa.

En la práctica, la decisión significa que los refugiados ucranianos recibirán (sin tener que pasar por procedimientos lentos y farragosos) un permiso de residencia que les permitirá trabajar por cuenta propia o ajena, acceder a educación, a un alojamiento adecuado y también a ayuda social y atención médica. La validez inicial de la protección es de un año, pero se puede prorrogar a un máximo de tres. Al mismo tiempo, los ucranianos pueden solicitar asilo de forma permanente si lo desean.

"Decisión histórica del Consejo de Interior: la UE dará protección temporal a los que huyen de la guerra en Ucrania. La UE está unida para salvar vidas", ha escrito en su cuenta de Twitter la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson. Tras haber visitado en los últimos días la frontera de Ucrania con Polonia, Rumanía y Eslovaquia, Johansson avisa de que la situación es "muy peligrosa".

"Tenemos que prepararnos para la llegada de millones de refugiados a la UE. Casi un millón ya están aquí", ha explicado la comisaria de Interior. En apenas una semana de guerra en Ucrania ya ha llegado a la UE el mismo número de refugiados que en todo el año 2015, el punto álgido de la crisis de refugiados. Sin embargo, Polonia y Hungría, que entonces se negaron a acoger a demandantes de asilo sirios, esta vez han mantenido las fronteras abiertas.

Flujos de refugiados ucranianos hacia los países de la UE

"Acuerdo histórico durante la reunión de ministros del Interior: la UE concederá una protección temporal a los que huyen de la guerra en Ucrania. La UE está unida y es solidaria", sostiene el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la Unión. La Directiva de Protección Temporal se aprobó en 2001, tras las guerras de los Balcanes, pero nunca se había puesto en prática, tampoco durante la crisis de refugiados de 2015.

"La decisión de la UE de ofrecer protección temporal a los refugiados que huyen de ucrania no tiene precedentes. Proporcionará protección a millones de personas en movimiento. Animamos a que se aplique de forma rápida y amplia", ha pedido el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi. Su oficina calcula que en el peor de los escenarios hasta 4 millones de personas podrían salir de Ucrania.

La norma en cuestión no fija cuotas obligatorias de reparto, el problema que genera más divisiones dentro de la UE, pero sí anima a los Estados miembros a ser solidarios en la distribución de los esfuerzos. Ni Polonia ni ningún otro Estado miembro en la frontera con Ucrania han pedido hasta ahora la reubicación de refugiados ucranianos, según ha confirmado Johansson.

El reparto no es urgente ahora mismo porque los ucranianos no necesitan visado para moverse por toda la UE y por eso no se quedan en la frontera, sino que están acudiendo a los países con los que tienen lazos familiares.

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, durante la reunión de este jueves en Bruselas UE

España ha respaldado también la activación de la Directiva, aunque en la reunión de Bruselas no ha participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha delegado en los secretarios de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y de Migración, Jesús Javier Perea.

Gracias a esta decisión, los ucranianos que lleguen a España "van a poder gozar de todos los derechos que les reconoce la legislación española: derechos de carácter laboral, de asistencia social, de asistencia médica e incluso educación. Y los menores no acompañados recibirán por supuesto la asistencia de las administraciones españolas", ha destacado Pérez Ruiz.

El Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a "establecer procedimientos sencillos y rápidos" a la hora de poner en práctica la Directiva de Protección temporal en nuestro país. Además, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y las entidades locales trabajan ya desde hace días en un "plan de contingencia" para organizar la acogida de refugiados ucranianos, ha explicado Perea.

El principal foco de atracción ahora mismo es la "diáspora" de hasta 120.000 ciudadanos ucranianos que ya residen en España. Pero las autoridades españolas trabajan además con la representación diplomática de Ucrania en España "para evaluar exactamente cuáles son las necesidades".

De momento no hay cifras concretas del número exacto de refugiados de guerra ucranianos que podría acoger nuestro país. "Una de las grandes virtudes de nuestro sistema es su elasticidad y su capacidad para acomodarse a las circunstancias en cada momento sobrevenidas", ha destacado el secretario de Estado de Migración.

