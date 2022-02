La UE apoya los esfuerzos de Macron para forzar una cumbre entre Putin y Biden

Aunque Estados Unidos asegura que el Kremlin ya ha tomado la decisión de invadir Ucrania en los próximos días, la UE todavía cree que es posible evitar una guerra en Europa. Los ministros de Exteriores de los 27 han respaldado este lunes la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, de forzar una cumbre de última hora entre Vladimir Putin y Joe Biden en un último intento de encontrar una solución negociada a la crisis en Ucrania.

Sin embargo, la agresión creciente de Moscú contra Kiev empieza a provocar griegas entre los socios europeos. Los países bálticos reclaman que la UE imponga ya una primera tanda de sanciones contra Rusia, sin esperar a un ataque total. También el Gobierno de Kiev pide a Bruselas que no espere más para actuar. Una posición que no comparten Francia o Alemania, pero tampoco el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

Macron conversó el domingo por la noche tanto con Biden como con Putin (hasta en dos ocasiones). A ambos les propuso organizar en los próximos días una cumbre bilateral "sobre la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa". De acuerdo con la versión del Elíseo, los dos "ha aceptado el principio de esa cumbre".

Su contenido será preparado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, en su encuentro del jueves 24 de febrero. "Sólo se celebrará si Rusia no invade Ucrania", asegura el Eliseo. La portavoz del presidente de Estados Unidos ha confirmado oficialmente su disposición a participar.

"Todas las herramientas diplomáticas que puedan imaginarse deben movilizarse: cumbres, reuniones a nivel de ministros o de líderes. Cualquier formato y cualquier manera de dialogar, sentarse a la mesa e intentar evitar la guerra es muy necesario y lo apoyaremos. Las conversaciones diplomáticas son la mejor forma, la única forma de encontrar una solución a la crisis", ha dicho el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la reunión de este lunes en Bruselas UE

No obstante, los ministros de Exteriores le piden a Moscú que dé señales de buena voluntad e inicie una retirada real de las tropas que ha acumulado en la frontera ucraniana. "La posibilidad de esa cumbre (entre Biden y Putin) es una muy buena noticia. Desde el inicio lo hemos dicho: España lo que quiere privilegiar es la diplomacia y el diálogo", ha señalado el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares.

"La distensión tiene que venir a través de la diplomacia y el diálogo y esa es exactamente la vía. Porque no hay nada que no podamos dialogar y hablar con Rusia. Pero para eso necesitamos que el diálogo sea sereno. Por eso, una vez más hay que solicitar a Rusia una desescalada, una retirada de esa cantidad de tropas completamente injustificada por motivos defensivos", reclama Albares.

"Todavía esperamos que la vía diplomática funcione. Las llamadas telefónicas del presidente Macron de anoche son muy importantes y esperamos que el trabajo diplomático continue. En caso contrario, la UE está preparada para adoptar medidas restrictivas muy fuertes contra Rusia si el ataque contra Ucrania se produce", afirma el ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto.

"La principal prioridad debe ser evitar la guerra y no debatir cómo responder a ella. El enfoque de la UE ha seguido dos vías: diplomacia intensa y disuasión muy fuerte a una invasión de Ucrania. Creo que esa debe seguir siendo la estrategia y la UE debe centrarse en que la iniciativa del presidente Macron tenga éxito, trabajando con EEUU y otros", sostiene el jefe de la diplomacia irlandesa, Simon Coveney.

¿Sanciones preventivas?

A la reunión de la UE ha sido invitado el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, que también ve con buenos ojos la mediación de París y asegura haber recibido plenas garantías por parte de Estados Unidos. "Celebramos esta iniciativa. Consideramos que vale la pena intentar cualquier esfuerzo dirigido a una solución diplomática. El secretario Blinken me ha asegurado que no se tomará ninguna decisión sobre Ucrania a espaldas de Ucrania", ha afirmado.

Sin embargo, Kuleba ha pedido a los jefes de la diplomacia de la UE que adopten ya sanciones preventivas contra el Kremlin y no esperen a una invasión. "Hay muchas decisiones que la UE puede tomar ya para enviar un mensaje claro a Rusia de que su escalada no será tolerada y que Ucrania no será abandonada", ha afirmado.

La jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, durante la reunión de este lunes en Bruselas UE

"Eso incluye no sólo mensajes políticos, sino también actos como apoyar el desarrollo de nuestro sector de defensa, apoyar la ciberseguridad de Ucrania e imponer algunas de las sanciones. Creemos que hay buenos y legítimos motivos para imponer al menos algunas de las sanciones ahora para demostrar que la UE puede pasar de las palabras a los hechos", reclama el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano.

Una demanda que ha sido respaldada por los países bálticos, los que sufren más de cerca la amenaza de Rusia. "No debemos esperar a un ataque militar. Ucrania está ya siendo atacada. En primer lugar desde el punto de vista económico, ya que su economía está sufriendo enormes problemas que le ha provocado Rusia. Además hay una campaña de terror, un país rodeado por un ejército extranjero", ha alegado el jefe de la diplomacia de Lituania, Gabrielius Landsbergis.

"Pedimos empezar a imponer sanciones a Rusia, porque lo que está ocurriendo en el Donbás es clara responsabilidad de Rusia. Y la decisión de no retirar las tropas de Bielorrusia es un claro signo de que tenemos que pasar de las palabras a la acción, aunque no creo que hoy vayamos a acordar el paquete de sanciones", ha indicado el ministro de Exteriores de Lituania, Edgar Rinkevics.

La posición de los bálticos es todavía minoritaria entre los 27. Borrell asegura que la UE ya lo tiene todo preparado para sancionar a Moscú si al final invade Ucrania, pero todavía confía en que las represalias no sean necesarias. "El trabajo está hecho. Estamos preparados. Convocaré una reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores y presentaré las sanciones en el momento adecuado. Y espero, y estamos trabajando para ello, que este momento no llegue", ha dicho el Alto Representante.

