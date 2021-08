Detenido en Francia un afgano evacuado de Kabul por su vinculación con los talibanes

Los servicios secretos franceses detuvieron este lunes a uno de los cinco afganos evacuados de Kabul que eran vigilados desde su llegada a París por las sospechas de que uno estuvo vinculado con los talibanes, explicó este martes el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin.



Los agentes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI) lo arrestaron después de que "durante unos minutos" salió del área en la que tenía que mantenerse en virtud de la medida de control administrativo que se le había impuesto por esas sospechas.



En una entrevista a la emisora de radio France Info, Darmanin explicó que es uno de las cinco hombres de un grupo que desde que aterrizaron en París en la operación de evacuación que llevan a cabo los militares han estado vigilados mediante un sistema de geolocalización.



La razón es que hay elementos que indican que uno de ellos había estado vinculado con los talibanes y por eso tanto él como sus contactos han sido objeto de lo que se llaman "medidas individuales de control administrativo y de vigilancia".



El ministro justificó su evacuación de Kabul pese a tener ese perfil porque había ayudado a la repatriación desde Afganistán de ciudadanos franceses y de un centenar de afganos que habían colaborado con los franceses.



En esa misma línea, el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, hizo hincapié, en otra entrevista al canal BFMTV, en que ese sospechoso había "ayudado a salvar vidas de franceses y de afganos que han trabajado para Francia", así como a evacuar la embajada de Kabul "en un momento extremadamente tenso".



El titular de Interior aseguró que no ha habido fallos de seguridad con este caso y quiso subrayar que si bien "hay que prestar siempre mucha atención" ante el riesgo de que haya infiltraciones de potenciales terroristas entre los refugiados, Francia había decidido que todos los evacuados harían una escala en su base aérea de los Emiratos Árabes Unidos.



Allí se hace una "selección" de forma que "conocemos a todas las personas que han llegado a nuestro territorio", precisó.



Frente a las posibles críticas de la extrema derecha, Darmanin insistió en que lo que hay ahora no es "un flujo de inmigrantes", sino que se trata de "repatriar a afganos que ayudaron a Francia".



Reconoció que con la situación en Afganistán puede haber "una forma de presión en las fronteras europeas" y "una presión migratoria extremadamente fuerte" teniendo en cuenta que ya hay millones de afganos en Irán y que pueden llegar a Turquía.



"Nuestro trabajo como país es aceptar a los que tienen derecho al asilo y no aceptar a los que no lo merecen", concluyó.



Francia ha repatriado ya a más de un millar de personas y la operación continúa entre Kabul, la base que sirve de escala en Abu Dabi y el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

