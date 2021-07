Francia señala a España por abrir fronteras pronto y nuestro país vuelve a la lista negra de la Covid

El aumento de contagios registrado en España en los últimos días está haciendo sonar la alarma entre los vecinos europeos. Mientras unos países vinculan la subida a una apertura de fronteras prematura, otros vuelven a incluir al país en sus listas negras y a recomendar no viajar a determinadas zonas.

El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, ha relacionado este lunes el repunte de contagios tanto en España como en Portugal con la flexibilización de las restricciones en las fronteras más prematura. Son, ha dicho, "países que habían relajado las reglas en las fronteras, en particular con el Reino Unido, mucho más pronto que nosotros".

El portavoz francés se ha jactado, en contraposición, de que su país "tiene un marco de restricciones en sus fronteras que es uno de los más firmes de Europa", basado en la clasificación de los países con colores en función del riesgo que se les atribuye.

Eso se traduce en que para viajar a Francia desde muchos países de fuera de la Unión Europea hay que guardar cuarentena, en algunos casos bajo control de las autoridades y si se incumple el aislamiento el infractor se expone a multas de 1.000 euros.

Según el último mapa del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), siete comunidades autónomas españolas están en rojo: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, La Rioja y Canarias.

Attal no se ha pronunciado sobre la posibilidad de impedir la entrada de viajeros desde España o Portugal, aunque hay países que están poniendo en marcha vetos más templados. Uno de los primeros fue Alemania este viernes, añadiendo a su lista de lugares de riesgo a Cataluña y Cantabria, las dos autonomías donde los casos entre los jóvenes más han subido.

Esta medida, que ya venía aplicándose sobre otras cinco regiones españolas -Andalucía, Navarra, Euskadi, La Rioja y Ceuta- tiene pocos efectos prácticos para los viajeros que lleguen al país, aunque podría desincentivar el turismo alemán: los ciudadanos tendrán que presentar un test negativo o el certificado Covid digital que demuestre su inmunidad.

De forma similar, España -incluido el archipiélago canario pero no las Islas Baleares- es desde este lunes el único socio de la Unión Europa a cuyos viajeros la República Checa exige un test negativo PCR para entrar el país tras volver a incluirla en su lista de alto riesgo sólo una semana después de colocarla en riesgo medio.

En este caso, esto supone que quienes viajen desde España al país centroeuropeo deben rellenar un formulario de llegada, entregar al entrar el resultado negativo de un test PCR, volverse a hacer un test PCR pasados cinco días y anunciar asimismo su llegada a las autoridades sanitarias regionales, que pueden decretar cuarenta.

En Bélgica, aunque no hay una indicación oficial, el ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, ha recomendado este lunes evitar desplazarse a zonas rojas por alta incidencia como Cataluña en caso de no estar plenamente vacunado y ha apelado al "sentido común" de los ciudadanos a la hora de viajar este verano.

"Personalmente, no iría a Portugal ni a Cataluña si no estuviera vacunado. No está prohibido porque hay libertad de movimiento y es esencial. Pero más allá de las normas, sigue existiendo el sentido común", ha dicho.