Con AstraZeneca en el brazo pero sin poder viajar por Europa: el problema de millones de británicos

Hasta cinco millones de británicos pueden tener problemas para viajar a Europa después de haber sido vacunados con la vacuna de Astrazenaca fabricada en la India. Estas vacunas, al no haber sido fabricadas en Reino Unido o Europa, no son reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Esta falta de reconocimiento por parte de la UE significa que las personas que hayan sido inoculadas con esta versión de la vacuna no podrán viajar a la zona euro ya que el 'pasaporte Covid' europeo, lanzado este pasado jueves, no reconoce a la vacuna como válida.

Este certificado permite viajar libremente por la zona euro a todos los europeos vacunados con la pauta completa sin necesidad de pasar pruebas o mantener cuarentenas. Y los británicos tienen un salvoconducto equivalente al 'pasaporte covid' europeo en su aplicación del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

El documento, válido durante doce meses, funciona con las vacunas reconocidas por Europa: Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson) y la propia Oxford-AstraZeneca. Pero además debe tratarse de dosis producidas en Reino Unido o dentro del territorio de la UE, que se venden bajo el nombre de Vaxzevria. En el documento se registrará, además de si una persona ha sido inmunizada y con qué vacuna, si la persona se ha realizado una prueba PCR o test de antígenos y si ha pasado la enfermedad en los últimos meses.

Sin embargo, los ciudadanos de Reino Unido que hayan recibido esta vacuna producida en la India no gozarán de las ventajas de estar inmunizados para viajar por Europa por la falta de la homologación en la UE. Según ha informado el diario británico The Telegraph, esta versión de la vacuna de AstraZeneca, llamada Covishield, es producida en el instituto indio Serum Institute of India y hasta cinco millones de estas dosis han sido inoculadas en Reino Unido. La vacuna se identifica por los números de lote (4120Z001, 4120Z002, 4120Z003), dato que también registra el 'pasaporte Covid'.

El diario británico indica que la vacuna no tiene ninguna deficiencia, la única diferencia es que ha sido producida en la India. La razón por la que no es reconocida por la EMA es que la fabricante india se ha dedicado mayoritariamente a producir vacunas para países pobres en Asia y África y no ha solicitado la licencia europea.

Para los británicos que quieran viajar a destinos europeos el problema es relativo, al haber pocos lugares del continente que entran en la 'lista verde' de Reino Unido, entre ellos las Islas Baleares.

Los habitantes de Reino Unido que deseaban pasar sus vacaciones en Europa ya tenían otros obstáculos, pero los cinco millones que han recibido la versión india de AstraZeneca viajarán como personas que no ha sido inmunizadas y, por lo tanto, tendrán que acatar los requisitos de entrada de los países que quieran visitar.

En el caso de España una PCR negativa. Un obstáculo más para el turismo británico.