Reino Unido estudia frenar su plan de desescalada y retrasarlo "al menos" 4 semanas por la cepa india

El Gobierno británico se plantea retrasar al menos cuatro semanas, hasta finales de julio, la fase final de su plan de desconfinamiento, ante el incremento de contagios impulsado por la variante Delta inicialmente detectada en la India, informa este sábado la BBC.



Según la cadena pública, el Ejecutivo conservador, que debe anunciar su decisión el próximo lunes, sopesa como "primera opción" posponer de la fecha prevista del 21 de junio hasta aproximadamente el 19 de julio el levantamiento total de las restricciones sociales, que hubiera conllevado la apertura de discotecas y la eliminación del límite de personas que pueden juntarse, así como posibles facilidades para los viajes.



Numerosos científicos han opinado en los últimos días que ha de retrasarse la desescalada del confinamiento impuesto el pasado enero para evitar una tercera ola de la pandemia, hasta que haya más gente vacunada.



El director de la unidad de investigación sobre protección de la salud de infecciones emergentes de la universidad de Liverpool, Tom Salomon, declaró hoy a la BBC que el país no puede permitirse tomar "una mala decisión y abrir el 21 de junio y semanas después darse cuenta de que fue incorrecta y tener que empezar de nuevo".



El presidente de la Asociación Médica Británica (BMA), Chaand Nagpaul, señaló el viernes que el riesgo por la variante Delta no es solo que aumente el número de hospitalizaciones, sino "para la salud de mucha gente joven (aún no vacunada), que puede sufrir secuelas a largo plazo".

96% de casos de variante india

Los expertos calculan que un 96% de los nuevos casos de covid-19 en territorio británico se deben ahora a esa variante, que es un 60% más transmisible que la que hasta ahora dominaba en el país, la Alfa, registrada inicialmente en el condado inglés de Kent.



Según los últimos datos oficiales, entre el jueves y el viernes se registraron en el Reino Unido 8.125 contagios del virus, un 58,1% más que hace una semana, con 17 muertes a 28 días de haber dado positivo, un 10,9 % más.



Hay actualmente más de 29 millones de personas inmunizadas con las dos dosis preceptivas de las vacunas, un 55,4% de la población adulta.



Los expertos calculan que, incluso si se pospone el desconfinamiento, el Reino Unido podría alcanzar los 15.000 contagios diarios para el 21 de junio y situarse en julio en niveles de infección comparables a los del pasado enero, cuando se impuso el actual encierro.



Esto hace cada vez más improbable que el Gobierno pueda autorizar una reapertura del turismo, con la ampliación del número de países incluidos en su lista "verde" de destinos seguros, a la que aspira a entrar España.