La Eurocámara aprueba el pasaporte Covid: se han expedido ya más de un millón

En tiempo récord, el pleno de la Eurocámara ha aprobado este miércoles de forma definitiva la creación del pasaporte Covid de la UE. Una iniciativa promovida por España y Grecia con el fin de reactivar los viajes sin restricciones dentro de territorio comunitario y salvar así la temporada turística veraniega, apuntalando la recuperación económica tras la pandemia.

El reglamento que sustenta el denominado Certificado Covid Digital ha sido ratificado por el Parlamento Europeo por una mayoría abrumadora de 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones. Una votación que en buena medida ha sido un trámite, puesto que el texto ya había sido objeto de un acuerdo previo entre Eurocámara y Gobiernos.

Incluso antes de la entrada en vigor de su base legal, más de un millón de personas en toda la UE han recibido ya este pasaporte Covid, según ha desvelado el comisario de Justicia, Didier Reynders. Eso es así porque un total de nueve Estados miembros se han adelantado a la fecha oficial -que es el 1 de julio- y han empezado ya a expedirlos y a aceptarlos.

Alemania, Grecia, Croacia, Dinamarca, Polonia, Chequia y Bulgaria fueron los primeros de la clase y comenzaron a usar el Certificado Covid Digital el pasado 1 de junio. España y Lituania se han sumado desde este lunes. Ello ha sido posible gracias a la entrada en funcionamiento anticipada de la infraestructura técnica de interconexión a escala europea, que ha corrido a cargo de la Comisión Europea.

El pasaporte Covid se concibió inicialmente como un instrumento armonizado en la UE para certificar que su titular ha recibido la vacuna contra la Covid-19 y facilitar así sus viajes sin test ni cuarentenas. Pero con el fin de evitar cualquier discriminación hacia las personas que todavía no han podido ser inoculadas, en su versión final servirá también para acreditar que el viajero cuenta con una prueba reciente negativa o que ha pasado la enfermedad.

La Eurocámara no ha conseguido su principal reivindicación en las negociaciones, que era que las pruebas PCR o de antígenos fueran gratuitas como las vacunas. La mayoría de Estados miembros, entre ellos España, se negaron alegando que el coste era inasumible. Al final, Bruselas se ha comprometido a movilizar fondos europeos para adquirir test y poder rebajar el precio en particular para los trabajadores fronterizos.

Con el pasaporte Covid, la UE pretende acabar con la maraña de restricciones de viaje unilaterales y a menudo contradictorias que han puesto en marcha los Estados miembros desde el inicio de la pandemia. En teoría, los titulares podrán moverse a partir de ahora sin confinamientos ni cuarentenas. Los Estados miembros conservan la potestad de imponer medidas suplementarias, por ejemplo si aparecen nuevas variantes, pero deben ser "necesarias y proporcionales para proteger la salud pública".

Este certificado será reconocido en los 27 Estados miembros de la UE a partir del 1 de julio, aunque el reglamento prevé un periodo transitorio de 6 semanas para los países más rezagados. No habrá ninguna base centralizada de datos médicos de los viajeros. Los datos se quedan en el país de origen, los países receptores se limitarán a verificar que el pasaporte Covid es auténtico.

A raíz de la presión de los países más turísticos del sur, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó la propuesta legislativa sobre el pasaporte Covid el pasado 17 de marzo. El proyecto chocó con la resistencia inicial de países como Francia o Bélgica, que alegaban que no había pruebas suficientes de que los vacunados no contagien y además existe el riesgo de discriminación para las personas que no han recibido la inyección. Al final, el certificado se ha aprobado en un tiempo récord de tres meses.

Bruselas negocia ahora acuerdos para el reconocimiento mutuo de los certificados Covid de otros socios preferentes, en particular Estados Unidos. El pasaporte se expide gratuitamente por las autoridades nacionales, está disponible en formato digital o en papel e incluye un código QR para su verificación. El reglamento estará en vigor durante un año: en verano de 2022 se prevé que la pandemia esté bajo control y ya no sea necesario.