Giuseppe Conte gana la moción de confianza en el Senado y prepara una mayoría más sólida

Tras conseguir superar la moción de confianza en el Congreso de los diputados y en el Senado, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se centra en otro objetivo: "hacer que esta mayoría sea aún más sólida".

Así lo explicó en un mensaje publicado anoche en las redes sociales después de conseguir la mayoría simple en el senado.

"Italia no tiene un minuto que perder. Hay que trabajar inmediatamente para superar la emergencia sanitaria y la crisis económica. Prioridad al plan de vacunas, plan de recuperación y ayudas a los sectores en dificultad", escribió en Twitter.

A raíz de la salida del Gobierno del partido Italia Viva de Matteo Renzi, Conte se vio obligado a acudir al Parlamento para conseguir un voto de confianza que le permitiese seguir gobernando con nuevos apoyos.

Tras conseguir mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados, en el Senado el primer ministro alcanzó una mayoría relativa con 156 votos a favor, 140 en contra y las 16 abstenciones anunciadas por los senadores de Italia Viva.

La mayoría se alcanzó gracias a tres votos de los senadores vitalicios, que generalmente están ausentes, dos votos de parlamentarios de Forza Italia, quienes fueron inmediatamente expulsados del partido, algunos centristas y exmiembros del Movimiento 5 Estrellas.

Se trata de una mayoría tan frágil que obligará a Conte a trabajar desde hoy en la búsqueda de senadores que se unan a este grupo de apoyo.

Y aunque se ha anunciado que se han cerrado todas las puertas a Matteo Renzi, si quiere sobrevivir, tendrá que negociar con su partido.

De hecho, si se suman los números de Italia Viva a los de la oposición se superan los votos de la mayoría actual, que controla ahora sólo cuatro de los catorce comités parlamentarios, por donde pasan las leyes antes de llegar al Parlamento.

Hoy está prevista una cumbre de los partidos que forman la mayoría: el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Demócrata y Libres e Iguales.

También se espera que Giuseppe Conte acuda al palacio del Quirinal, sede de la presidencia de la República, para informar al Jefe de Estado, Sergio Mattarella, de sus intenciones.

Los líderes de los partidos de la derecha en la oposición han pedido una reunión con Mattarella y le han instado a que no permita que Conte siga gobernando en estas condiciones.

Por el momento, las próximas votaciones en el Parlamento sobre la desviación presupuestaria para financiar las ayudas ante la pandemia están aseguradas ya que, tanto Italia Viva como los partidos en la oposición, garantizaron su apoyo.

"No tienen la mayoría", dijo Renzi tras la votación en el Senado, quien dejó la puerta abierta a "un gobierno de unidad nacional, un gobierno técnico o un gobierno político. Estamos dispuestos a discutir cualquier cosa. No estamos diciendo que no a nada, salvo a un gobierno soberanista con la derecha".