Italia, contra la "epidemia sumergida": cada día hace más pruebas y detecta menos nuevos contagios

Italia podría tener medio millón de positivos por Covid-19, entre 8 y 10 veces más respecto a las cifras oficiales. Esto no quita que estén llegando, prudentemente, las primeras buenas noticias desde el país transalpino: el domingo hubo 3.957 nuevos positivos, el lunes 3.780, el martes 3.612 y ayer miércoles 3.491.

Así pues, Italia todavía no ha llegado al pico del contagio, pero sí se ha producido un cambio de tendencia, a la baja, en lo relativo al ritmo de contagios por coronavirus. Mientras tanto, las autoridades ya han efectuado más de 300.000 pruebas diagnósticas que, a escala nacional, han dado resultados positivos en el 20% de los casos –el 40% en Lombardía–. Bien es cierto que los contagios continúan, pero en cuestión de una semana el porcentaje diario de aumento ha pasado del 15% al 8%.

A lo largo de estos días, algunos virólogos italianos llevan avisando a los medios del país de que todavía habría que esperar al tan deseado pico de contagios ya que aún hay miles de enfermos, con y sin síntomas, que a día de hoy no han hecho la prueba. Así pues, no es que las cifras oficiales escondan información, sino que según los expertos del país hay miles de sintomáticos y asintomáticos en todo el territorio transalpino que todavía no han sido registrados.

Los dos principales periódicos italianos, el Corriere della Sera y La Repubblica, están divulgando estos días las interpretaciones del profesor Andrea Crisanti, microbiólogo de la Universidad de Padua: "En Italia calculo que tiene que haber unos 450.000 positivos por coronavirus", asegura al Corriere, frente a los 57.000 actuales.

Crisanti, es uno de los expertos, según apunta él mismo, que defienden que se tendría que haber intervenido mucho antes en su país y especialmente en la norteña Lombardía, la región más afectada: "No logro explicarme cómo ha sido posible infravalorar las dimensiones de la emergencia, cuando han estado todo el rato delante de nuestros ojos".

Y añade: "En Lombardía los enfermos serán al menos 250.000. Unos 150.000 sintomáticos y unos 100.000 asintomáticos". Según las cifras oficiales, en la misma región hay actualmente 20.000 casos positivos totales. El jefe de la Protección Civil Italiana, Angelo Borrelli, quien desde ayer está en cuarentena tras presentar síntomas; asegura que "por cada enfermo oficial hay otros 10 no registrados".

Tasa de mortalidad

Otros de los datos llamativos es que Italia triplica la tasa de mortalidad por coronavirus respecto a China. Según los últimos datos ofrecidos ayer por la Protección Civil Italiana, el número total de afectados es de 74.386 personas, cifra que incluye actuales positivos, pacientes curados y fallecidos.

Considerando que, a día de hoy, se registran 7.503 muertes con o por Covid-19, la tasa de letalidad del coronavirus en Italia es del 10,08%. Se trata, pues, de un dato que asusta, pero que habría que relativizar si se tiene en cuenta que, debido a la falta de pruebas masivas de cara a la población, la tasa de mortalidad por coronavirus sería mucho menor. Dicho de otro modo: si fuera cierto que, a día de hoy, en toda Italia hubiera 450.000 positivos, la tasa de letalidad del Covid-19 en el país sería del 1,67%. De hecho, en China, la tasa de mortalidad es del 2%.

Lo mismo valdría para el caso de Lombardía, que actualmente representa actualmente el 43% de los casos totales, el 36% enfermos y el 60% de los fallecidos registrados en toda Italia. El conocido virólogo Fabrizio Pregliasco, muy citado en los medios italianos estos días, relativiza y contextualiza la actual tasa de mortalidad en Lombardía: "Estamos infravalorando el número de casos totales, mientras que la cifra real podría ser diez veces superior". Pero aclara: "Es normal, en todas las epidemias los casos confirmados siempre son una minoría".

¿Por qué esta posible "epidemia sumergida"? No obstante la nombrara así hace unos días el conocido diario La Repubblica no hay que preocuparse más de lo debido, al menos por el momento. Porque lo cierto es que los colectivos que la protagonizan son sobre todo los casos leves y los asintomáticos, que por defecto no merecen atención hospitalaria aunque sí deben obligatoriamente respetar, sí o sí, la cuarentena para no multiplicar los contagios.

El foco de los asintomáticos

La clave está, así pues, para controlar mejor la propagación del coronavirus es ejecutar diagnósticos generalizados. Así lo piden un grupo de científicos de alto rango a través de una carta al Gobierno italiano del premier Giuseppe Conte y que ha publicado el periódico Corriere della Sera: "Los sujetos no sintomáticos o levemente sintomáticos son la principal fuente de contagio del virus en la población".

Como expertos y conocedores de la materia, lamentan que "las actuales estrategias de contención basadas en la identificación únicamente de los sintomáticos no son suficientes para reducir rápidamente la extensión del contagio". Por ello, solicitan que el Ejecutivo lleve a cabo diagnósticos a gran escala, sobre todo entre los profesionales sanitarios, que son aquellos que están más en contacto con los casos positivos.

El experto Walter Ricciardi, representante italiano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), deja claro que los contagios, por el momento, no frenarán por completo en el país con forma de bota: "Los casos, en Italia, seguirán aumentando. Esta semana en el Centro y en Sur del país veremos más casos a la vez que seguirán disminuyendo en el Norte". Dentro de 15 días, sin embargo, "seguirán disminuyendo los casos en el norte y el resto del país se estabilizará". Y añade: "El mes de abril será fundamental".