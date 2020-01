Encontronazo de Macron con la Policía israelí en una iglesia de Jerusalén: "Fuera, conoces las reglas"

"Fuera", exigió el presidente francés Emmanuel Macron, en inglés, en una pelea con los encargados de seguridad israelíes de una basílica de Jerusalén, que el presidente francés visitaba antes de una conferencia conmemorativa del Holocausto.

La bandera francesa ha ondeado sobre la Iglesia de Santa Ana en la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén desde que los otomanos la regalaron al emperador francés Napoleón III en 1856.

Francia considera una provocación cuando la policía israelí ingresa a la iglesia, en una parte de Jerusalén capturada y anexada por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967.

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

El incidente pareció un 'déjà vu'. En 1996, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, perdió la paciencia con los agentes de seguridad israelíes en la misma iglesia, diciéndole a uno de ellos que su tratamiento fue una "provocación" y amenazó con volver a su avión. Chirac se negó a entrar hasta que la seguridad israelí abandonó el lugar.

En un vídeo se puede ver a Macron, en el centro de un círculo abarrotado entre su propio personal de seguridad y los miembros de seguridad israelí, incluidos varios policías paramilitares uniformados, debajo de un arco que conduce a la iglesia.

Tras varios empujones, Macron grita a los guardias de seguridad israelíes en inglés: "No me gusta lo que has hecho frente a mí". Bajando la voz, le pide que se marche: “Ve afuera. Lo siento, conoces las reglas. Nadie tiene que provocar a nadie ".

Macron es uno de los líderes mundiales que asisten al Foro Mundial del Holocausto del jueves en el centro conmemorativoYad Vashem en Jerusalén, que conmemorará el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz.