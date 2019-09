El hijo de Beppe Grillo, investigado por una presunta violación en grupo

El hijo del comediante italiano Beppe Grillo,fundador del partido político Movimiento de Cinco Estrellas (M5S), está siendo investigado junto con tres amigos por una presunta violación en grupo.

Ciro Grillo, de 19 años, y tres amigos están acusados de violar a una mujer de 19 años, descrita como una "modelo escandinava", en la villa de verano de su padre en la Costa Esmeralda de Cerdeña, según ha informado La Stampa.

Los cuatro hombres, según se informa, "hijos de empresarios, médicos y profesionales de Génova", insisten en que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Según cuenta el periódico italiano, los jóvenes habrían coincidido en una conocida discoteca y luego se fueron juntos a casa de Grillo. Según la denuncia que la chica presentó en Milán, donde vive, la joven fue "obligada a beber vodka" y luego a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. "En un momento dado, uno de ellos me llevó a una habitación, quería tener sexo. Le dije que no dos veces, él me obligó. Luego llegaron los otros y abusaron de mí en turnos", dijo.

La defensa argumenta que las relaciones sexuales fueron consentidas y basa su defensa en que la joven no presentó la denuncia hasta pasados 10 días, siguiendo con sus vacaciones tras los hechos y publicando fotos en las redes sociales. Ella argumenta que sólo decidió presentar la denuncia tras contárselo a su madre.

Para solucionar el caso será determinante el vídeo que uno de los jóvenes grabó y que ahora está en manos de los carabinieri que requisaron los teléfonos de los implicados. Otro testimonio clave será el de una amiga de la presunta víctima, que habría pasado la noche en la misma villa de Porto Cervo y que en su primera declaración dijo que se había quedado dormida.