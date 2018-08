Nadie quiere este retrato de Nigel Farage, el exlíder del partido UKIP

Un retrato del antiguo líder del eurófobo y antiinmigración Partido por la independencia del Reino Unido (UKIP) Nigel Farage expuesto en la "The Summer Exhibition de la Royal Academy of Arts (RAA) de Londres no ha recibido ninguna oferta de compra, según han revelado este miércoles medios británicos.

El cuadro, obra del pintor británico David Griffiths, estaba valorado en 25.000 libras, lo que equivale a 27.615 euros, y estuvo expuesto en la muestra desde el 12 de junio hasta el pasado 19 de agosto, tiempo en el que no consiguió atraer la atención de ningún comprador.

Farage, de 54 años, uno de los artífices de la victoria de "sí" a la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum de 2016, aparece en el cuadro con los brazos cruzados, vestido de traje y con una corbata morada.

Griffiths manifestó al diario The Sun que no estaba "muy decepcionado" por no haber vendido el retrato porque "estas cosas fluctúan".

"Los precios de los cuadros, como todo, no están escritos en piedra", señaló, y explicó que la idea de pintar a Farage se la sugirió un amigo en común.

"Es una gran figura, pienses lo que pienses de él. Es el señor 'brexit', ¿no?", opinó.

Farage dimitió como líder del UKIP en mayo de 2015, tras no conseguir el escaño al que aspiraba en las elecciones generales celebradas ese año en el Reino Unido.

El político hizo público este mes su apoyo al grupo "Leave Means Leave" ("salir quiere decir salir"), partidario de un "brexit" duro, al tiempo que acusó a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, de "venderse" ante la UE.

El UKIP fue una de las listas más castigadas en las elecciones anticipadas celebradas en junio de 2017 en el país, al quedarse sin representación parlamentaria y perder porcentaje de voto respecto al 12,6 % -unos 3,8 millones de sufragios- obtenido en 2015.