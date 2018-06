Sánchez mantiene las exigencias sobre Gibraltar en la negociación del 'brexit'

"This is the new guy", ha exclamado el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, al recibir en Bruselas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para un encuentro bilateral antes de la cumbre de líderes de la UE que empieza este jueves en Bruselas. Además de la crisis migratoria, los jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto abordar la reforma de la eurozona y también el estado de las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE. Sobre esta cuestión, y en particular sobre el impacto del brexit en Gibraltar, Sánchez mantiene sin cambios la política del anterior Gobierno de Mariano Rajoy: exige a Londres garantías de que el Peñón dejará de funcionar como un paraíso fiscal y del contrabando.

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió al resto de socios europeos que incluyeran en las conclusiones de la cumbre una referencia a Gibraltar, que no figuraba en los primeros borradores, según han explicado a EL ESPAÑOL fuentes europeas. Y los líderes europeos han aceptado la petición de España. En el último proyecto de conclusiones, la UE avisa a Londres de que quedan cuestiones pendientes de cerrar en el acuerdo de divorcio, "incluyendo las relacionadas sobre su aplicación territorial, en particular a Gibraltar". El texto se aprobará formalmente este viernes.

La UE ha dado a España poder de veto sobre el futuro del Peñón. Ni el periodo de transición ni el futuro pacto comercial con Reino Unido se aplicarán a Gibraltar si no hay un pacto previo entre Madrid y Londres. Un compromiso que reiteró recientemente en una entrevista a este periódico el negociador de la UE, Michel Barnier.

Que Gibraltar deje de actuar como un paraíso fiscal

El Gobierno de Rajoy planteó cuatro exigencias a Londres a cambio de permitir que la transición del brexit se aplique a Gibraltar: control compartido del aeropuerto, más transparencia fiscal, lucha contra el contrabando y defensa del medio ambiente. Pero las negociaciones con el Gobierno de Theresa May habían encallado justo antes de la moción de censura por el problema del aeropuerto.

Todo apunta a que Sánchez no ha cambiado lo más mínimo la estrategia sobre Gibraltar de Rajoy. El Peñón debe dejar de actuar como un paraíso fiscal y, si no hay un acuerdo sobre esto entre Madrid y Londres, quedará fuera de la transición del brexit, ha dicho Borrell en una entrevista en The Guardian. Las negociaciones con Reino Unido continúan y España quiere "un acuerdo que proteja los intereses de la gente que vive en torno a Gibraltar", ha dicho Borrell.

En sus conclusiones sobre el brexit, los líderes europeos expresan su "inquietud" por el hecho de que Reino Unido no ha ofrecido ninguna solución que garantice que no se erigirá una nueva frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. También reclaman a Londres más "claridad" y "propuestas realistas y factibles" por lo que se refiere a las relaciones futuras que quiere con la UE.