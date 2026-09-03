Nepal contabiliza ya 1.252 muertos por la riada pero solo ha devuelto 95 cuerpos a las familias

Las claves

Las claves Generado con IA La riada en Nepal ha dejado al menos 1.252 muertos y 4.216 desaparecidos, incluyendo 583 extranjeros y dos españoles. Solo 95 de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados a las familias, mientras la policía solicita muestras de ADN para acelerar el proceso. En el Tíbet (China), se contabilizan 21 fallecidos y 541 desaparecidos por la misma catástrofe, de los cuales 261 son extranjeros. China ha enviado ayuda humanitaria, expertos en identificación por ADN y equipos de rescate y comunicación para apoyar a Nepal tras la devastadora riada.

Al menos 1.252 personas han muerto y 4.216 siguen desaparecidas en Nepal tras más de una semana de la devastadora riada, aunque hasta el momento solo 95 cuerpos han podido ser identificados y entregados a sus familias, según los últimos balances oficiales actualizados este jueves.



En el lado nepalí, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) elevó la cifra a 1.252 fallecidos a las 12.00 hora local (08.15 hora española), mientras que el número de desaparecidos se mantuvo en 4.216. Entre ellos hay al menos 583 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron ayer a EFE fuentes oficiales.



Según este último informe, sólo 95 cuerpos de los más de 1.200 recuperados desde el 26 de agosto han podido ser entregados a sus familias. Por este motivo hoy la Policía de Nepal solicitó muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos.

En las últimas horas, 48 nuevos cuerpos fueron recuperados en las labores de búsqueda y rescate, aunque fijar una cifra exacta de víctimas mortales resulta cada vez más complejo en una crisis que suma miles de desaparecidos y en la que las autoridades incluyen conteo de restos humanos separados que pueden duplicar víctimas.



Las cifras del Gobierno de la región del Tíbet (China) en el condado de Gyirong se mantienen desde la última actualización de ayer en 21 fallecidos y 541 personas todavía sin localizar, de las cuales 261 son extranjeras.



La riada del pasado 26 de agosto, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli.

China envió este jueves una nueva tanda de ayuda de emergencia a Nepal y un segundo grupo de expertos en identificación por ADN para colaborar en las labores de respuesta a la devastadora riada.



El portavoz del Ministerio chino de Exteriores. Guo Jiakun, explicó hoy en rueda de prensa que este tercer envío incluye tiendas de campaña, mantas, equipos para la conservación de cadáveres, ropa médica de protección y dispositivos de comunicación por satélite.

Guo agregó que organizaciones como la Cruz Roja de China y la Fundación China para el Desarrollo Rural, así como asociaciones de ciudadanos chinos y empresas del país asiático en Nepal, han donado material de rescate y prestado apoyo a las autoridades nepalíes.



El portavoz señaló además que las autoridades meteorológicas y de recursos hídricos de ambos países mantienen una cooperación para compartir datos de vigilancia y alerta ante posibles nuevos riesgos.



Según Guo, la Administración Meteorológica de China estableció contacto con su homóloga nepalí tras la catástrofe, celebró consultas meteorológicas por videoconferencia y compartió información en tiempo real, mientras que el Ministerio de Recursos Hídricos chino continúa facilitando datos de seguimiento hidrológico, alerta temprana y previsiones.