La Justicia de Indonesia condena a 18 años de cárcel a los dos asesinos de la española Matilde Muñoz en Lombok

A la izquierda, la habitación 107 del hotel en el que se alojaba temporalmente Matilde Muñoz Cazorla; a la derecha, una imagen de uno de sus viajes cedida por su familia. Cedidas.

Las claves nuevo Generado con IA Un tribunal de Indonesia ha condenado a 18 años de cárcel a dos hombres por el asesinato de la española Matilde Muñoz en la isla de Lombok. Los condenados, un empleado y un exempleado del hotel donde se alojaba Muñoz, admitieron haber entrado a robar y mataron a la víctima tras despertarse ella. La autopsia confirmó que Matilde Muñoz murió por asfixia y presentaba signos de violencia en cabeza, cuello y pecho; su cuerpo fue hallado enterrado en una playa. Un mensaje enviado desde el móvil de la víctima, con faltas ortográficas impropias de ella, generó sospechas en la familia sobre el crimen.

Un tribunal indonesio ha condenado este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz, de 72 años, en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado mes de julio.



La sesión tuvo lugar este miércoles en el tribunal de Mataram (Lombok), donde comenzó el juicio el pasado 17 de diciembre, y la sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal, Made Saptini, a comienzos de mes.



Los acusados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok.

Ambos han admitido durante el juicio haber entrado a robar a la española la madrugada del pasado 2 de julio en su habitación del establecimiento y haberla matado tras entrar en "shock" al despertar esta.

La Fiscalía los había acusado de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla.

Asfixiada y golpeada

La autopsia de Matilde Muñoz confirmó que la causa de la muerte fue asfixia, además de presentar signos de violencia contundente en la cabeza, cuello y pecho.

El cuerpo fue encontrado enterrado en una playa de Dusun Loco, en Senggigi, tras la confesión de dos empleados del hotel donde se alojaba la víctima, identificados como S.U., de 33 años, y H.R., alias G., de 29 años.

Los restos humanos fueron hallados en posición boca abajo, aún con parte de su ropa y joyas, entre ellas dos collares con colgantes de caracol y una figura de Buda.

El examen forense determinó que el cuerpo ya se encontraba en gran parte reducido a un esqueleto, lo que obligó a un análisis detallado para establecer las causas del fallecimiento.

Un mensaje, la clave

La víctima, natural de Ferrol y residente en Baleares, había sido vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde tenía reservadas 20 noches de estancia, según explicó en su momento a Europa Press Ignacio Vilariño, portavoz de la familia.

Días después, se envió un mensaje desde el móvil de Matilde a una empleada del hotel, con graves faltas de ortografía "impropias de ella", en el que advertía que tenía que viajar a Laos, un hecho que nunca ocurrió y que la familia considera una coartada por parte de los supuestos asesinos o sus posibles cómplices, que serían los verdaderos autores del envío de ese texto.

Fue a partir de aquí cuando la familia empezó a sospechar y a considerar que Matilde podría haber sido víctima de un crimen.