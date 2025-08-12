El impresionante choque entre un destructor y un barco de la Guardia Costera de China al perseguir a un navío filipino

El destructor chino, con un pequeño daño en la proa, y al fondo el barco de la Guardia Costera.

Un buque de guerra de Armada china colisionó este lunes contra otra embarcación de la Guardia Costera de Pekín cuando perseguían un barco patrulla de bandera filipina en el mar del Sur de China. En unas impactantes imágenes compartidas por Manila se aprecia el momento exacto del impacto y el fuerte estruendo provocado.

El incidente tuvo lugar cerca del disputado atolón de Scarborough, un banco de arena, mientras la Guardia Costera filipina escoltaba embarcaciones que distribuían ayuda a los pescadores de la zona, según detalló un portavoz. Esas aguas están en disputa con China desde febrero de 2024, que reclama su soberanía.

En los vídeos publicados no solo se aprecia el momento del sonoro choque, sino también el estado en el que quedó el barco de la Guardia Costera de Pekín, con toda la proa deformada a consecuencia del impacto contra el buque de guerra.

"El [buque de la Guardia Costera de China] CCG3104 que perseguía al [buque de la Guardia Costera filipina] BRP Suluan a gran velocidad realizó una maniobra arriesgada desde el cuarto de estribor del barco [filipino], lo que provocó el impacto con el destructor de la Armada del Ejército Popular de Liberación", detalló el comodoro Jay Tarriela en un comunicado.

Según Manila, el barco chino quedó "inservible para navegar". El portavoz de la Marina filipina también afirmó que su embarcación fue "atacada con un cañón de agua" por una de las naves de Pekín, que estaban realizando maniobras peligrosas, aunque logró evadirse "con éxito".

En una rueda de prensa posterior, Tarriela declaró que se había visto a varios miembros de la tripulación a bordo del buque chino más pequeño en la proa justo antes de la colisión. "No estamos seguros de si pudieron rescatar al personal que estaba ahí antes de choque. Pero esperamos que este personal se encuentre bien", afirmó.

Gan Yu, portavoz de la Guardia Costera china, confirmó que se produjo un incidente, sin mencionar la colisión. “La Guardia Costera China tomó las medidas necesarias conforme a la ley, incluyendo la vigilancia, la presión externa, el bloqueo y el control de los buques filipinos para ahuyentarlos”, declaró en un comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no confirmó ni negó la colisión al ser consultado al respecto.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, dijo que los barcos patrulleros de su país "seguirán presentes" en la zona para defender y ejercer los derechos soberanos de Manila sobre lo que considera parte de su territorio.

El jefe del Ejército de Filipinas, Romeo Brawner Jr., acusó a China de violar un pacto al enviar el navío militar al disputado arrecife de Scarborough. "El acuerdo era que la Armada de Filipinas y de China se irían. Nosotros nos fuimos y seguimos el acuerdo", dijo Brawner durante un acto oficial, pero "China no lo siguió, así que es realmente una violación del acuerdo que tuvimos en 2012".

Pekín asumió el control efectivo del arrecife Scarborough, también identificado como Bajo de Masinloc por Filipinas, una zona de faena tradicional de pescadores filipinos que ha sido una fuente constante de tensión en la disputa territorial en el mar de China Meridional entre Manila y Pekín.

El Departamento de Exteriores filipino mostró este martes su "seria preocupación" por la "interferencia ilegal en una operación humanitaria de rutina" de las embarcaciones chinas, unas acciones que pusieron "en serio peligro a las embarcaciones y al personal filipino".