Varias fuentes reconocen que la India ha asesinado a hasta 20 disidentes en el extranjero desde 2020

Varios agentes de inteligencia indios y pakistaníes han llegado a la conclusión de que el Gobierno indio asesinó a individuos en Pakistán como parte de una estrategia más amplia para eliminar a terroristas que viven en suelo extranjero. Los investigadores cuentan a The Guardian en una serie de entrevistas que la agencia de inteligencia exterior de la India lanzó en 2019 una campaña de asesinatos en el extranjero.

La agencia, el Research & Analysis Wing (RAW), está directamente controlada por la oficina del primer ministro de la India, Narendra Modi, que se presenta a un tercer mandato en las elecciones de finales de este mes. Las cuentas parecen dar más peso a las acusaciones de que Delhi ha aplicado una política de perseguir a quienes considera hostiles a la India, informa el periódico británico.

Aunque las nuevas acusaciones se refieren a personas acusadas de delitos terroristas graves y violentos, Washington y Ottawa también han acusado públicamente a India de estar implicada en los asesinatos de personalidades disidentes, incluido un activista sij en Canadá, y de un intento fallido de asesinato de otro sij en EEUU el año pasado.

Las nuevas denuncias se refieren a casi 20 asesinatos cometidos desde 2020 por atacantes desconocidos en Pakistán. Aunque anteriormente se había vinculado extraoficialmente a India con estas muertes, esta es la primera vez que personal de los servicios de inteligencia indios habla de las supuestas operaciones en Pakistán, y se ha visto documentación detallada en la que se alega la implicación directa del RAW en los asesinatos.

Las acusaciones también sugieren que los separatistas sij del movimiento Jalistán fueron objetivo de estas operaciones indias en el extranjero, tanto en Pakistán como en Occidente.

Según los investigadores pakistaníes, estas muertes fueron orquestadas por células durmientes de la inteligencia india que operaban principalmente desde Emiratos Árabes Unidos. El aumento de los asesinatos en 2023 se atribuyó a la mayor actividad de estas células, a las que se acusa de pagar millones de rupias a delincuentes locales o a pakistaníes pobres para llevar a cabo los asesinatos. Los agentes indios también habrían reclutado a yihadistas para llevar a cabo los tiroteos, haciéndoles creer que estaban matando a "infieles".

Según dos oficiales de inteligencia indios, el cambio de la agencia de espionaje para centrarse en los disidentes en el extranjero fue provocado por el ataque de Pulwama en 2019, cuando un terrorista suicida atacó un convoy militar en la Cachemira administrada por India, matando a 40 paramilitares. El grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, con sede en Pakistán, reivindicó el atentado.

Modi se presentaba entonces a un segundo mandato y volvió al poder tras el atentado. "Después de Pulwama, el planteamiento cambió para atacar a los elementos fuera del país antes de que pudieran lanzar un atentado o crear cualquier disturbio", declaró un agente de los servicios de inteligencia indios. "No podíamos detener los atentados porque, en última instancia, sus refugios estaban en Pakistán, así que teníamos que llegar a la fuente". Para llevar a cabo este tipo de operaciones "se necesitaba la aprobación del más alto nivel del gobierno", añadió.

El oficial dijo que India se había inspirado en agencias de inteligencia como el Mosad israelí y el KGB ruso, que han sido vinculadas a ejecuciones extrajudiciales en suelo extranjero. También dijo que el asesinato del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en la embajada saudí, había sido citado directamente por funcionarios del RAW. Fue unos meses después del asesinato de Jamal Khashoggi que hubo un debate entre los altos mandos de inteligencia en la oficina del primer ministro sobre cómo se puede aprender algo del caso.

Un alto cargo dijo en una reunión que si los saudíes podían hacerlo, ¿por qué no nosotros?", relató: "Lo que hicieron los saudíes fue muy eficaz. No sólo te deshaces de tu enemigo, sino que envías un mensaje escalofriante, una advertencia a la gente que trabaja contra ti. Todas las agencias de inteligencia lo han hecho. Nuestro país no puede ser fuerte sin ejercer poder sobre nuestros enemigos.