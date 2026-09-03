Trump tilda a España de "país arruinado" y afirma que el asalto a Ceuta "es muy triste": "Nunca he visto nada parecido"

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha calificado a España como un "país arruinado" tras el asalto masivo a Ceuta desde Marruecos. Trump critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria y le acusa de no cumplir con las obligaciones de la OTAN. El expresidente estadounidense ha sugerido que España debería ser expulsada de la OTAN por no aceptar el aumento del gasto militar al 5%. Las tensiones entre Trump y Sánchez aumentaron después de que España se negara a permitir el uso de bases militares para operaciones en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a cargar contra Pedro Sánchez. Esta vez ha sido a cuenta del asalto a Ceuta desde Marruecos, un episodio que ha catalogado como "muy difícil de ver" y que, en su opinión, muestra a un "país arruinado".

"España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar", ha afirmado en una entrevista con el canal británico GB News.

Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", ha afirmado sobre la situación en la ciudad autónoma, tras señalar que Reino Unido tiene "sus propios problemas" pero "no a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". "Nunca he visto nada parecido", ha zanjado Trump.

El jefe de la Casa Blanca ya se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días del asalto de unos 80.000 personas desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de personas.

Trump entonces hizo referencia a la interpretación de que la sentencia del Tribunal Supremo español del mes de julio prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado, asunto que precisamente ha sido puesto como ejemplo por el Gobierno de España de los bulos que promovieron el cruce masivo de migrantes.

Desde que llegó Trump a la Casa Blanca, Sánchez ha buscado la confrontación constante con el mandatario estadounidense, para convertirse en una suerte de némesis del republicano que le permite obtener réditos políticos en España.

El principal enfrentamiento entre ambos, llegó a cuenta del incremento del gasto en defensa. Trump quería que todos los países de la OTAN elevaran su inversión hasta el 5 %, algo a lo que el líder socialista se negó.

El conflicto estalló en la cumbre de la OTAN de La Haya, en junio de 2025. Los 32 aliados aprobaron el compromiso de llegar al 5% en 2035, pero Sánchez sostuvo que España no estaba obligada a alcanzar esa cifra. Trump y otros aliados rechazaron la interpretación española de que existía una excepción para España.

En octubre de 2025 llegó a plantear públicamente que España debería ser expulsada de la OTAN por no aceptar el aumento del gasto militar al 5%. Posteriormente volvió a cargar contra Sánchez, acusando a España de "no jugar en equipo" dentro de la Alianza.

La relación el histórico aliado terminó de saltar por los aires tras la ofensiva estadounidense contra Irán. Sánchez se negó a permitir que las bases de Rota y Morón fueran utilizadas para las operaciones estadounidenses durante la guerra.

Washington respondió estudiando medidas de presión y la posibilidad de reducir su presencia militar en España. Trump contempló entonces utilizar precisamente Rota y Morón como instrumento de castigo contra Sánchez.

El último episodio se vivió tras la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando Trump llegó a tildar a la España de Sánchez como "una causa perdida" y un "aliado terrible", por lo que pidió cotar todo el comercio con Madrid.