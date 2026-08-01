Trump felicita a Mohamed VI, da por "terminada la disputa" sobre el Sahara y le promete ayuda tecnológica y militar

El presidente Donald Trump y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Jonathan Ernst y MAP. Reuters y Europa Press. Elaboración EE.

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump felicita al rey Mohamed VI y da por terminada la disputa sobre el Sáhara Occidental, reconociendo la soberanía marroquí. Trump promete ayuda tecnológica y militar a Marruecos, destacando la cooperación en energía, inteligencia artificial, minerales críticos y defensa. El mensaje de Trump coincide con el 27º aniversario de la fiesta del trono marroquí y resalta la alianza histórica entre ambos países. Washington y Rabat han firmado un acuerdo para la exploración y extracción de minerales críticos en el Sáhara Occidental, buscando reducir la dependencia de China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mandado un mensaje de felicitación al rey de Marruecos, Mohamed VI.

En dicho comunicado, el líder estadounidense da por "terminada la disputa" referente al Sáhara Occidental y le promete ayuda tecnológica y militar.

Trump envió el mensaje al monarca marroquí con motivo del 27º aniversario de la fiesta del trono.

"Este año celebramos 250 años de historia estadounidense y de una amistad duradera con Marruecos, un vínculo forjado sobre la confianza y el respeto mutuo", recoge el comunicado.

En relación a la cuestión del Sáhara, el mandatario de la Casa Blanca asegura que "reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta marroquí de autonomía, seria, creíble y realista, como la única base para una solución justa y duradera".

"Cualquier otra vía prolonga el statu quo y es inaceptable. Esta disputa debe terminar ahora, y los Estados Unidos seguirán impulsando avances para alcanzar ese objetivo", prosigue el mensaje.

Asimismo, el presidente de EEUU sostiene "el sabio liderazgo de Su Majestad constituye un pilar de estabilidad. El compromiso constante de Marruecos con la paz, la lucha contra el extremismo y la protección de la seguridad de los estadounidenses y los marroquíes".

En materia tecnológica y militar, Trump ha puesto a disposición del jefe de Estado marroquí las "innovaciones estadounidenses, fiables y de vanguardia", haciendo especialmente hincapié en "la energía, inteligencia artificial, los minerales críticos y la Defensa".

"Juntos construiremos una nueva era, una era que dé prioridad a los intereses de nuestros dos pueblos", cierra el comunicado.

Soberanía del Sáhara

Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Marruecos vienen de atrás.

El mandatario estadounidense publicó la semana pasada un mensaje en su perfil de Truth Social en señal de agradecimiento a Mohamed VI por su gesto de reconocimiento al dar su nombre a una de las obras civiles más importantes de Marruecos.

"Gracias al muy respetado Mohamed VI, rey de Marruecos. Qué gran honor", escribió en su mensaje.

"Espero poder viajar pronto por todo su recorrido", añadió el presidente. A finales de 2020, poco antes del final de su primer mandato, Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y ha sido, desde entonces, un firme defensor de los planes de Rabat en la región.

La decisión de rebautizar la autopista se puede interpretar como un gesto de reconocimiento del rey Mohamed VI al apoyo de Washington al plan de Rabat sobre la autonomía del Sáhara. No se trataría de un apoyo desinteresado: el subsuelo saharaui puede ser una fuente de riqueza mineral muy apetecida.

Washington y Rabat firmaron en febrero un acuerdo de cooperación e inversión en exploración y extracción de minerales críticos. El memorando firmado cubre explícitamente el Sáhara Occidental. EEUU busca a toda costa reducir su dependencia de China en la extracción de tierras raras.