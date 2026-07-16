EEUU medirá la testosterona a los militares mayores de 30 años, incluidas las mujeres, y dará tratamientos de 'reemplazo'

Pete Hegseth, al frente de un entrenamiento con las tropas estadounidenses en Guantánamo. Departamento de Guerra de EEUU

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU realizará pruebas de testosterona anuales a militares mayores de 30 años, incluidas las mujeres, para detectar deficiencias hormonales. Quienes presenten niveles bajos podrán recibir tratamiento de reemplazo, que será opcional, con el objetivo de restaurar y optimizar capacidades naturales. La medida forma parte del impulso del secretario de Defensa Pete Hegseth para elevar los estándares físicos y restaurar el "más alto estándar masculino" en las Fuerzas Armadas. Hegseth ha impulsado otras políticas polémicas, como limitar el acceso de corresponsales al Pentágono y bloquear ascensos de mujeres a altos rangos militares.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles un nuevo programa de pruebas para detectar deficiencia de testosterona en el personal militar mayor de 30 años, incluidas las mujeres, y así garantizar que los soldados tengan los niveles "adecuados" de la hormona masculina para un mayor rendimiento.

Esta medida se inscribe en la cruzada de Hegseth por restaurar el "más alto estándar masculino" en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados "gordos" y "barbudos". Quienes presenten bajos niveles de testosterona podrán ser sometidos a un tratamiento de reemplazo para "rendir al máximo". Los menores de 30 años podrán hacer los test de forma voluntaria.

En un video publicado en X, el secretario de Defensa indicó que si bien invierten "considerablemente" en sistemas de armas y equipamiento, la "ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual".

Donald Trump y Pete Hegseth recibidos por un destacamento militar en Carlisle, Pensilvania. Kylie Cooper Reuters

Hegseth recordó que está "científicamente comprobado que, con la edad, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural" y explicó que "los militares de 30 años o más se someterán a pruebas anuales como parte de su evaluación médica periódica", mientras que el resto puede optar voluntariamente por realizarse el examen.

"Si se recomienda tratamiento, la terapia de reemplazo de testosterona es totalmente opcional. Esta iniciativa no busca mejorar artificialmente el rendimiento, sino restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y asegurar que cuenten con la base biológica necesaria para el combate", aclaró.

La testosterona es la principal hormona sexual masculina y su presencia insuficiente en el cuerpo puede causar fatiga, pérdida del apetito sexual, masa muscular y densidad ósea, además de cambios de humor, falta de concentración y tendencia a la depresión y ansiedad.

Desde su llegada al Departamento de Defensa, Hegseth, extertuliano de la cadena Fox News, ha recuperado el nombre de Departamento de Guerra, exigido "estándares masculinos" para las Fuerzas Armadas, criticado la presencia de mujeres en sus filas y retirado el acceso al Pentágono a la mayoría de corresponsales.

Tratando de cultivar la imagen del macho que se imagina para todos los militares, Hegseth aparece con regularidad entrenando con las tropas, ha prohibido el alistamiento de personas trans y ha bloqueado de forma repetida los ascensos de mujeres a los rangos de general y almirante, incluso después de ser seleccionadas por juntas de oficiales.

Según datos del Departamento de Trabajo, solo entre el 10-15% del más de millón de personas clasificadas como personal militar trabaja en roles de combate, con una grandísima mayoría que desempeña trabajos de apoyo logístico, administrativo, cuidados de salud, construcción o reparación.