Trump triplica su patrimonio en dos años: ya es el presidente de EEUU que se ha enriquecido más durante su mandato

Expertos y analistas señalan un conflicto de intereses sin precedentes, ya que Trump y sus familiares han continuado expandiendo sus negocios mientras ocupa la Casa Blanca.

Gran parte de los ingresos de Trump y su familia provienen de negocios relacionados con criptomonedas, acuerdos inmobiliarios y royalties de su marca.

Trump es el presidente estadounidense que más se ha enriquecido durante su mandato, superando ampliamente a todos sus predecesores.

El patrimonio de Donald Trump se ha triplicado en dos años, alcanzando unos 7.000 millones de dólares, según la Oficina de Ética Gubernamental de EEUU.

La Oficina de Ética Gubernamental (OGE) de EEUU publicó este martes el informe que describe los ingresos y los activos del presidente Donald Trump en 2025. El documento señala que sus activos crecieron por encima de los 2.200 millones de dólares. La cifra supera a la de todos sus predecesores.

Los datos muestran que el valor de su patrimonio se ha triplicado en solo dos años. Antes de asumir el cargo, se estimaba en unos 2.300 millones de dólares. Dos años después, la cifra se calcula alrededor de los 7.000 millones.

Una ley de 1978 obliga al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos a declarar sus ganancias. El vicepresidente J.D. Vance registró unos ingresos de 7,4 millones en 2025, procedentes en su mayoría de derechos por publicaciones y beneficios de inversiones. Las 11 páginas de extensión del informe de Vance contrastan con las casi 1.000 del documento de Trump.

Megan Gorman, fiscalista y autora del libro Todo el dinero del presidente, dijo a The New York Times que "no hay precedentes de un enriquecimiento similar". Gorman ha estudiado las declaraciones de todos los presidentes de la historia de EEUU: los datos de Trump superan a los de todos sus predecesores.

La historiadora Lindsay Chervinsky, directora ejecutiva de la Biblioteca Presidencial George Washington, declaró al medio que, por lo general, la presidencia es más bien "una fuente de gastos, no de ingresos". Trump y su familia "han roto esa tradición y no han tenido reparos en lanzar nuevos negocios durante su mandato", añadió.

Los inquilinos de la Casa Blanca suelen distanciarse de las actividades empresariales que pueden entrar en conflicto con su función pública. Según Gorman, lo que hacen los Trump es "una forma de traición a su contrato social: quien lidera el país debe priorizar los intereses nacionales sobre los personales".

"El presidente Trump actúa sólo en el mejor interés del pueblo estadounidense", declaró la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly cuando los medios preguntaron por inversiones realizadas por el mandatario en mayo. "Quien diga lo contrario está contribuyendo a distribuir las narrativas falsas de los demócratas", añadió.

Durante el primer mandato, el presidente y su familia acordaron no cerrar nuevos negocios a nivel internacional para evitar ser acusados de beneficiarse de su posición. A pesar de ello, fueron criticados por el uso de los recursos hoteleros de la familia para alojar delegaciones oficiales extranjeras.

"Hicimos todo lo imaginable para evitar cualquier apariencia de irregularidad y, francamente, nos machacaron de todos modos", declaró Eric Trump a finales de 2024, argumentando que la presidencia anterior le había costado a su padre "una auténtica fortuna".

Eric (i), Dondald Jr. (d) y Zach Witkoff (c) celebrando la venta del 49 % de World Liberty Financial. Foto de archivo. Eduardo Muñoz. Reuters.

"No podemos quedarnos al margen a perpetuidad, y yo no pienso hacerlo", añadió. Trump elude así la cuestión del conflicto de intereses argumentando que son sus hijos, Eric y Donald, quienes se ocupan de los negocios familiares.

Ellos dirigen las operaciones empresariales y controlan los fideicomisos creados tras la primera victoria electoral de su padre para canalizar los ingresos de sus negocios. No obstante, el presidente es el beneficiario de los fondos, de modo que sigue obteniendo el rendimiento económico que arrojan.

Los historiadores presidenciales aseguran que no conocen casos de predecesores de Trump que emprendieran nuevos negocios justo antes de ocupar la Casa Blanca y que luego continuaran lucrándose a título personal durante su mandato.

De hecho, la costumbre ha sido vender las participaciones en negocios o instituciones que pudieran suponer conflicto de intereses antes de ocupar la Casa Blanca. Jimmy Carter, por ejemplo, cedió la gestión de su plantación de cacahuetes a un fideicomisario independiente.

"Los presidentes se han esforzado por demostrar que no están vinculados a nada que pudiera comprometer su toma de decisiones", señaló Jeffrey Engel, director del Centro de Historia Presidencial. "La Casa Blanca de Trump parece ir en la dirección opuesta: si lo hacemos con tanta frecuencia, a la gente no le parecerá raro", aseguró a The New York Times.

El esfuerzo por alejar de los conflictos de intereses se redobla en el caso de los familiares. Sobre todo si se da el caso de que forman parte del equipo presidencial.

James Roosevelt, hijo del presidente Franklin Roosevelt, era socio de una aseguradora que vendió pólizas a empresas y organismos oficiales. Al mismo tiempo estaba contratado como asesor de su padre en el equipo de la Casa Blanca.

La prensa denunció un posible tráfico de influencias para favorecer el negocio de los seguros. El hijo del presidente dimitió de inmediato de su cargo.

Como contraste, Jared Kushner, yerno de Trump, ejerce como asesor de política exterior para Oriente Medio. Al mismo tiempo, su firma de capital privado ha recaudado miles de millones de dólares de fondos soberanos de aquella región.

Los números del presidente

Según la declaración anual publicada, Trump obtuvo 635 millones de dólares procedentes de los royalties de las meme coins ('monedas meme') que lanzó unos días antes de llegar a la Casa Blanca. Otros 250 millones corresponden a la venta del 49 % de la sociedad World Liberty Financial (WLF) a un fondo de Emiratos Árabes Unidos.

WLF también opera en el mercado de las criptomonedas y fue fundada a mediados de 2024 por los hijos del presidente, Donald, Eric y Barron, y Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff, enviado especial de Trump a Oriente Medio. En total, los ingresos por negocios relacionados con criptomonedas superan los 1.400 millones y son mayores que todos los demás capítulos juntos.

En julio de 2025, Trump firmó la 'Ley Genius' que estableció el marco normativo oficial para los activos digitales vinculados al dólar. Dos meses después, indultó a Chanpeng Zhao, el magnate de las criptomonedas y socio de sus negocios en ese ámbito. Ambos movimientos levantaron sospechas de serios conflictos de intereses en la gestión presidencial.

El presidente Donald Trump firma la 'Ley Genius' que regula el uso de criptomonedas en EEUU. Foto de archivo. Eduardo Muñoz. Reuters.

El club de golf que posee Trump en Doral, Florida, aporta 122 millones a sus ingresos. Mar-a-Lago, el club donde está su residencia, suma 77 millones y los otros clubes que posee en Nueva Jersey, Florida y Escocia, alrededor de 30 millones cada uno.

Los ingresos procedentes de acuerdos resultantes de causas judiciales abiertas con Meta, X, YouTube y otros suman 86,5 millones. La aplicación de la marca Trump en relojes, biblias, perfumes, zapatillas deportivas o guitarras añaden casi 5 millones de dólares a sus ingresos en concepto de royalties.

La declaración recoge 16,7 millones de dólares ingresados a favor de su esposa Melania. La mayor parte corresponde a los derechos por la producción y emisión del documental protagonizado por la primera dama.

Trump y su familia obtienen beneficios significativos de sus negocios en Arabia Saudita. La Organización Trump cerró acuerdos multimillonarios con el promotor saudí Dar Global para desarrollar proyectos residenciales y empresariales en Yeda, además de un campo de golf en Riad.

Los Trump cobran por autorizar el uso de su nombre en edificios y desarrollos saudíes. Además, propiedades de Trump en EEUU han recibido ingresos de delegaciones diplomáticas saudíes y qataríes que las utilizan para reuniones y hospedaje, generando millones adicionales para sus empresas.

Para Mark Updegrove, historiador de la Presidencia y director ejecutivo de la fundación Lyndon B Johnson, lo que hace diferente al comportamiento de los Trump es "la flagrante naturalidad con la que actúan, casi orgullosos de lo que hacen". "Sacan tajada del cargo", afirma.