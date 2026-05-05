Un tiroteo cerca de la Casa Blanca entre un hombre y el Servicio Secreto deja dos heridos, incluido un menor

Un investigador de la escena del crimen del Servicio Secreto de EE. UU. trabaja en el lugar de un tiroteo en el que se vio involucrado un agente en Washington, D. C., EE. UU., el 4 de mayo de 2026. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un tiroteo cerca de la Casa Blanca ha dejado heridos a un sospechoso y a un menor de edad transeúnte. El incidente ocurrió cuando agentes del Servicio Secreto detectaron a un hombre armado que abrió fuego tras intentar huir. El tiroteo se produjo pocos minutos después del paso del convoy del vicepresidente JD Vance, aunque no hay indicios de relación. El sospechoso fue trasladado al hospital y las motivaciones del ataque aún se desconocen.

Un enfrentamiento a tiros cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto ha dejado heridos al "sospechoso" y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington este lunes.



El tiroteo ha ocurrido pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por la zona, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.



El incidente se ha producido cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial han detectado a "individuo sospechoso que parecía portar un arma de fuego", según ha informado el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en una rueda de prensa.

Al ser abordado, el individuo ha huido brevemente a pie, ha sacado un arma y ha comenzado a disparar a los agentes, quienes han respondido al ataque abriendo fuego contra él. En consecuencia, el sospechoso ha resultado herido.



El hombre, del que no han trascendido detalles identificativos, ha sido trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud. También se desconocen las motivaciones que han llevado a que se produjera el incidente.

Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad ha resultado herido por los disparos del arma del el sospechoso. Su vida no corre peligro.



A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca han sido confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

Las fuerzas del orden han estado en alerta en los últimos días en la capital estadounidense tras el intento de magnicidio de finales del mes pasado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, por el cual un hombre ha sido arrestado.



El suceso no impidió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

"No sé si iba dirigido al presidente o no, pero lo averiguaremos", ha señalado el subdirector del Servicio Secreto.