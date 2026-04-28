Trump y Melania piden la cabeza de Jimmy Kimmel por un chiste sobre la primera dama: "Brilla como una viuda"

Jimmy Kimmel habla en el escenario durante la ceremonia de los Premios Óscar en la 98.ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU., 15 de marzo de 2026.

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump y Melania exigen el despido de Jimmy Kimmel tras una parodia en la que el presentador hizo un comentario irónico sobre la primera dama durante la cena de corresponsales. Melania Trump calificó los chistes de Kimmel como "retórica de odio y violencia" y pidió a la cadena ABC que tome medidas contra el comediante. El incidente ocurre dos días después de un atentado frustrado en la cena, lo que llevó a Trump a relacionar los comentarios de Kimmel con un clima peligroso de polarización política. Trump insistió en que los comentarios de Kimmel son un "despreciable llamado a la violencia" y reiteró su petición de despido ante Disney, dueña de ABC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este lunes el "despido inmediato" del presentador Jimmy Kimmel, después de que su esposa Melania solicitara a la cadena ABC que tomara medidas contra el comediante por una parodia en la que hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama dos días antes del atentado contra el republicano y su equipo de gobierno en el hotel Hilton.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", figura entre los comentarios que hizo en su parodia sobre la cena, lo que fue repudiado tanto por la primera dama como por el mandatario.



"Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", ha afirmado Trump en su red Truth Social, condenando lo dicho por el comediante en su programa del pasado jueves y señalando que se trató de "un despreciable llamado a la violencia".

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Durante la transmisión del jueves de su programa 'Jimmy Kimmel Live', éste realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de los corresponsales que cubren la Casa Blanca, a la que asistía por primera vez el presidente junto a su esposa Melania y varios jefes de agencia de su gabinete, lo que no fue del agrado de la primera dama.

Entre los chistes, Kimmel aludió a la primera dama con una comparación irónica y realizó bromas sobre el presidente en relación con una imagen generada por inteligencia artificial que este había compartido en redes sociales y que posteriormente eliminó tras recibir críticas.

Jimmy Kimmel made a joke about Melania Trump during his mock speech for the White House Correspondents' Dinner



“Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow”



Donald Trump is now demanding Disney fires him pic.twitter.com/qkFKHXYqw5 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 27, 2026

La primera dama también ha reaccionado con un mensaje en su cuenta de X, en el que criticó a Kimmel por sus comentarios del jueves sobre la cena celebrada el sábado, evento del que Trump, ella y los jefes de gabinete tuvieron que ser evacuados tras la irrupción de un hombre armado en el hotel.

Melania considera "retórica de odio y violencia" lo dicho por Kimmel y que ABC, cadena que transmite el programa, debería tomar medidas: "Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que impera en Estados Unidos", señala.

La primera dama ha instado a la dirección de ABC a "tomar una postura" sobre el presentador, a quien ha tildado de "cobarde", y ha señalado que la cadena debería intervenir ante este tipo de contenidos.

En el comunicado también sostiene que figuras como Kimmel "no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio".

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Más tarde, el presidente de EEUU ha querido opinar sobre ello, relacionándolo con el tercer intento de magnicidio que sufre el republicano: "Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra", ha expresado.

"Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera", ha añadido Trump en su red social.

No obstante, ha asegurado que en esta ocasión "es algo que va mucho más allá de lo aceptable" y pidió su despido a Disney, cadena dueña de ABC.

El mandatario, la primera dama y los funcionarios tuvieron que ser evacuados el sábado por la noche después de que un hombre armado con una escopeta, una pistola y cuchillos lograra cruzar la barrera de seguridad del hotel donde se celebraba el evento en Washington y comenzara a disparar hacia la puerta donde tenía lugar la cena.



Cole Tomas Allen, de 31 años, y de California, fue arrestado de inmediato en el hotel y hoy fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio, lo cual podría conllevar pena de cadena perpetua.



El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre en una universidad, tras lo cual el mandatario reclamó su despido.