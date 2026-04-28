Los 18 minutos de pánico en los que el tirador tuvo en jaque al Servicio Secreto: reconstrucción del atentado contra Trump

En la habitación de Allen se halló un manifiesto donde consideraba a la administración Trump como "objetivos legítimos" y justificaba el ataque.

Allen abrió fuego contra los agentes del Servicio Secreto, hiriendo levemente a uno de ellos antes de ser reducido y arrestado en el lugar.

El atacante, Cole Thomas Allen, un profesor californiano de 31 años, logró superar la seguridad del hotel armado con una escopeta, una pistola y cuchillos.

Donald Trump sufrió un intento de asesinato en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, siendo este el tercer atentado en dos años.

Donald Trump ha sufrido el sábado 25 de abril de 2026 su tercer intento de asesinato en dos años a manos de Cole Thomas Allen, un profesor californiano de 31 años.

El magnicidio frustrado ha tenido lugar en el Hotel Hilton de Washington durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento al que acudía Trump por primera vez como presidente de los Estados Unidos.

Los invitados empiezan a llegar a la gala a partir de las 19:30h. Entre ellos, el vicepresidente J.D. Vance y su esposa Usha; el Secretario de Defensa, Pete Hegseth; el director del FBI, Kash Patel; el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy; y la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

A las 20:00h, el presidente Donald Trump llega en comitiva oficial acompañado de la primera dama, Melania. Los 2.600 asistentes a la gala ya se encuentran sentados en las mesas del Salón de Baile del hotel a la espera del comienzo del acto.

A las 20:16h, el matrimonio Trump ocupa la mesa de honor junto a los representantes de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Vance y Leavitt. El acto se abre con la música de una banda militar.

De izquierda a derecha: Karoline Leavitt, Melania Trump y Donald Trump instantes antes del tiroteo. REUTERS/Jonathan Ernst

A las 20:34, el anfitrión y presentador de la gala, el mentalista Oz Pearlman, realiza un primer truco con la primera dama, tratando de adivinar el nombre del bebé que espera Leavitt.

Lo ha escrito en un bloc de notas que muestra al presidente, visiblemente cautivado por el truco.

Simultáneamente, a las 20:34 y en el piso superior, Cole Allen, un huésped registrado en el hotel, se lanza a la carrera en el vestíbulo.

Trata de superar el control del Servicio Secreto que guarda la entrada a la escalera que desciende hacia el Salón de Baile en el que se desarrolla la gala. Va armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Allen consigue atravesar un magnetómetro -sensor para detectar armas- y alcanzar los primeros escalones de la escalinata. Ha conseguido recorrer casi 55 metros antes de que los agentes logren cortarle el paso.

Las escaleras que Cole Allen trató de descender a la carrera. REUTERS/Kylie Cooper

A las 20:35, Allen abre fuego contra los agentes. El primer disparo se escuchan en el Salón donde se celebra la gala. Melania Trump reacciona con alarma.

Su marido sigue pendiente del truco de Pearlman. Posteriormente declararía que había escuchado el ruido pero lo atribuyó a la caída de una bandeja.

Los disparos se repiten. Los invitados empiezan a esconderse bajo las mesas. Los agentes asignados a la protección del vicepresidente Vance corren hacia la mesa de presidencia y se lo llevan escoltado.

Segundos después, los agentes asignados al presidente y la primera dama los rodean, junto con Leavitt, y conducen hacia el backstage, donde permanecerán durante la crisis.

Mientras, agentes de la Policía de Washington fuertemente armados toman posiciones en la sala.

Las personalidades evacuadas de la sala por el Servicio secreto incluyen a Hegseth, Kennedy -que ha permanecido sentado durante el incidente-, el Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin y el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

En el piso superior, se produce un forcejeo y un disparo de Allen llega a impactar contra uno de los agentes del servicio secreto. El chaleco antibalas detiene el proyectil, resultando herido de baja consideración.

A las 20:52 aparecen las primeras imágenes de Allen esposado en el suelo del hotel. Ha sido desnudado para que los agentes comprueben que no lleva adheridos explosivos u otros objetos peligrosos, y cubierto con una manta térmica.

El arresto de Cole Thomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. Reuters

A las 21:17, Donald Trump anuncia en su red social que el "tirador ha sido detenido" y que desea que "el espectáculo continúe", pero que seguirá las recomendaciones del Servicio Secreto.

A las 21:36 confirma que le han pedido que vuelva a la Casa Blanca y emplaza a los medios a una rueda de prensa a las 22.00h.

Muchos de los periodistas que acaban de ser evacuados de la gala se desplazan directamente para cubrirla.

A las 9:45, a más de 4.200km de distancia, el FBI ya está registrando la casa del sospechoso en Torrance, Los Ángeles.

A las 20:33h, Trump comparece finalmente ante la prensa para explicar que el atacante era una persona "enferma", que actuó como un "lobo solitario" y que no desea que "nada parecido vuelva a ocurrir"

En paralelo, el manifiesto de Allen ha sido encontrado en su habitación de hotel. En él califica a los miembros de la administración Trump como "objetivos legítimos" con excepción de Patel y les reprocha escándalos como el 'caso Epstein'.

Trump lo califica de "anticristiano" e insiste en su proyecto de un Salón de Baile en la Casa Blanca donde la seguridad esté garantizada.