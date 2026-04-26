Trump, evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por el Servicio Secreto tras un intento de atentado

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump fue evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos, junto a Melania Trump y miembros del gabinete. El presunto atacante, armado con una escopeta, hirió a un agente del Servicio Secreto e intentó irrumpir en el evento antes de ser detenido y puesto bajo custodia. Unos 2.600 asistentes se refugiaron bajo las mesas mientras el Servicio Secreto aseguraba la sala y evacuaba a los líderes y asistentes. Es la primera vez que Trump asistía como presidente a esta cena; el evento será reprogramado tras el incidente.

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue evacuado este sábado por agentes del Servicio Secreto, junto a Melania Trump y otros miembros del Gabinete estadounidense, del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse sonidos de disparos.

El presunto autor del intento de atentado, una persona armada con una escopeta que trató de irrumpir en el evento hiriendo a un agente del Servicio Secreto, fue detenido y se encuentra bajo custodia.

Junto al republicano y su esposa, también fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como el vicepresidente J. D. Vance y los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

President Donald Trump was escorted off the stage by Secret Service agents during the White House dinner after a possible attack 😳 pic.twitter.com/y7wBA4Bxui — clip 🛸 (@clippedszn) April 26, 2026

Muchos de los 2.600 asistentes se refugiaron bajo las mesas mientras los camareros huían hacia la parte delantera del comedor tras escucharse fuertes detonaciones cerca de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena.

Las imágenes de televisión muestran que los aparentes disparos, entre tres y cuatro, se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó "¡¿Qué ha pasado?!" al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.



Tras unos minutos, más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile y comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta era ahora "el escenario de un crimen", según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

El Servicio Secreto informó que Trump, la primera dama y el resto de miembros del Gabinete de Trump se encuentran a salvo.

El propio Trump escribió poco después un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que un "tirador" había sido detenido y que regresaba junto a su esposa al evento, ya que apostó por que no se suspendiera.

Sin embargo, en un mensaje posterior anunció que, por petición de las fuerzas del orden, abandonaron el hotel, de "acuerdo con el protocolo".

El republicano añadió que la cena anual con la prensa se reprogramará en los próximos 30 días.

Se trataba de la primera vez que el republicano asistía como presidente al evento anual que junta cada año en Washington a la prensa con el poder ejecutivo.

Intentos de magnicidio anteriores

Se trataba de la primera vez que el republicano asistía como presidente al evento anual que junta cada año en Washington a la prensa con el poder ejecutivo.

El republicano sufrió en 2024 dos intentos de magnicidio.

El 13 de julio de ese año, un hombre disparó con un rifle de asalto contra Trump en un mitin en Butler (Pensilvania), hiriéndolo en una oreja. El Servicio Secreto abatió al tirador y la directora en aquel momento de ese cuerpo, Kimberly Cheatle, dimitió días después por los errores en la protección del exmandatario.

Dos meses después, el 15 de septiembre, otro hombre armado fue arrestado en los alrededores de un campo de golf en West Palm Beach (Florida) donde estaba Trump y las autoridades hallaron una carta en la que detallaba sus planes para matar al republicano.

El republicano siempre ha mantenido que Irán podría estar detrás de estos dos intentos de asesinato y llegó a sugerir que el FBI no se está tomando en serio la investigación.