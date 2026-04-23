Trump reclasifica la marihuana medicinal: deja de equipararse a la heroína y alivia su regulación federal y las cargas fiscales

Las claves

Las claves Generado con IA La Administración Trump reclasifica la marihuana medicinal, dejándola de equiparar a la heroína y aliviando su regulación federal. La marihuana medicinal pasa de la Categoría I (más restrictiva) a la Categoría III, lo que facilita la investigación y reduce obstáculos fiscales para operadores autorizados. La medida legitima los programas estatales de marihuana medicinal y permite a las empresas deducir gastos empresariales en impuestos federales. La reclasificación facilita el registro de productores y distribuidores ante la DEA y protege a los investigadores que utilicen marihuana con licencia estatal.

El fiscal general interino del presidente Donald Trump, Todd Blanche, firmó este jueves una orden que reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa.

Con este paso, la Administración Trump no legaliza la marihuana para uso médico o recreativo según la legislación estadounidense, sino que cambia la forma en que se regula, desplazando la marihuana autorizada por la FDA (Food and Drug Administration) de la Categoría I -reservada a las drogas sin uso médico y con alto potencial de abuso- a la Categoría III, regulada de forma menos estricta.

También concede a los operadores autorizados de marihuana medicinal una importante exención fiscal y reduce algunos obstáculos a la investigación del cannabis.

Durante años, la marihuana ha sido clasificada al mismo nivel que drogas mucho más potentes como la heroína, a pesar de que casi la mitad de los estados de EEUU han legalizado la marihuana en los últimos años.

Dos docenas de estados, además de Washington, han autorizado el uso recreativo de la marihuana para adultos, 40 tienen sistemas de marihuana medicinal y otros ocho permiten el cannabis con bajo contenido de THC o el aceite de CBD para uso médico. Sólo Idaho y Kansas prohíben totalmente la marihuana.

Aunque la Administración Biden emprendió una iniciativa similar para reclasificar la marihuana medicinal en 2024, la medida no se concretó cuando Trump regresó al poder.

De Categoría I a III

Esta reclasificación se produce tras una orden ejecutiva emitida el pasado diciembre por el republicano, en la que se instruía al Departamento de Justicia a flexibilizar las restricciones sobre la marihuana.

Hasta ahora la marihuana medicinal estaba clasificada como droga de Categoría I, colocándola en la misma categoría que la heroína y el LSD - sustancias consideradas sin uso médico y con alto potencial de abuso.

Con esta reclasificación a Categoría III, la marihuana medicinal pasa a estar agrupada con drogas consideradas de menor potencial de dependencia, como la ketamina y el Tylenol con codeína.

La orden de este jueves legitima en gran medida los programas de marihuana medicinal en los 40 estados que los han adoptado.

Establece un sistema acelerado para que los productores y distribuidores de marihuana medicinal con licencia estatal se registren en la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

Con ella, los investigadores del cannabis no serán penalizados por obtener marihuana con licencia estatal o productos derivados de la marihuana para su uso en su trabajo, y concede a las empresas de marihuana medicinal con licencia estatal una ganancia inesperada al permitirles, por primera vez, deducir los gastos empresariales en sus impuestos federales.

"Esta reclasificación permite investigar la seguridad y la eficacia de esta sustancia, lo que en última instancia proporciona a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más fiable", declaró Blanche en un comunicado.