Trump lanza un feroz ataque contra el Papa por sus críticas a la guerra: "Débil con el crimen y terrible en política exterior"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump arremetió contra el Papa León XIV por sus críticas a la guerra de EE.UU. en Oriente Próximo, tildándolo de "débil con el crimen y terrible en política exterior". Trump instó al Papa a dejar de "complacer a la izquierda radical" y enfocarse en ser un líder religioso, no un político, acusándolo de perjudicar a la Iglesia católica. Las críticas del Papa se centraron en la "violencia absurda e inhumana" de los bombardeos sobre Irán y la desestabilización regional provocada por EE.UU. e Israel. Trump sugirió que León XIV fue elegido Papa por ser estadounidense y afirmó que si él no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano.

Las críticas del papa León XIV a la guerra desatada por Estados Unidos en Oriente Próximo han hecho mella en Donald Trump y han agotado su paciencia. En un inusual ataque a través de las redes sociales, el mandatario republicano ha arremetido contra el pontífice, tildándolo de "débil con el crimen y terrible en política exterior".

Y no solo eso: también le ha instado a "dejar de complacer a la izquierda radical", centrarse en "ser un gran papa y no un político" y utilizar el "sentido común". "Se está haciendo mucho daño, y más importante aún, está perjudicando mucho a la Iglesia católica", ha expresado el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Trump ha respondido así a las críticas que el pontífice ha vertido en las últimas semanas contra la Administración estadounidense por desatar una "violencia absurda e inhumana" con la masiva campaña de bombardeos contra Irán, en colaboración con Israel, y desestabilizar aún más la región.

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", ha manifestado Trump.

Asimismo, el mandatario republicano ha sugerido que León XIV fue elegido como líder de la Iglesia católica "porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar" con él: "Si yo no estuviese en la Casa Blanca, él no estaría en el Vaticano", ha opinado. Por ello, ha instado al Papa a "estar agradecido".

"León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político", ha subrayado Trump en su mensaje, reutilizando algunas fórmulas con las que arremete contra los demócratas. "Prefiero mucho más a su hermano Louis que a él, porque Louis es totalmente MAGA. Él lo entiende, y León no", ha apostillado, citando a Louis Prevost, que ha abrazado teorías de la conspiración derechistas en sus redes sociales.

En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, ha lamentado guerras como la de Irán y hecho llamamientos a "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El pasado sábado, desde el Vaticano, el Papa instó a los gobernantes del mundo a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación". Aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de EEUU e Irán en Pakistán, de las que de momento no han salido resultados concretos.