Los hijos de Trump aprovechan la guerra de Irán para vender drones interceptores de una de sus empresas a países del Golfo

Las claves nuevo Generado con IA Los hijos de Donald Trump, Eric y Donald Jr., son inversores en Powerus, una empresa que ofrece drones de defensa a países del Golfo Pérsico. Powerus ha realizado demostraciones de sus drones interceptores en la región para ayudar a repeler ataques atribuidos a Irán. La implicación de los Trump en Powerus ha despertado críticas sobre posibles conflictos de interés y el beneficio económico de la familia presidencial durante la guerra. Los intereses comerciales de los hijos de Trump se han diversificado, abarcando desde criptomonedas hasta contratistas federales y fabricantes de componentes tecnológicos.

Las sospechas de que los altos cargos de la Administración Trump estarían haciendo negocio con la guerra de Irán van ahora un paso más allá y salpican también a la familia del presidente estadounidense. La empresa de venta de drones de defensa Powerus, de la que los dos hijos mayores del mandatario republicano son inversores, está intentando vender sus servicios a los países del Golfo Pérsico atacados por Irán.

Según informa la agencia Associated Press, la compañía, con sede en Florida y fundada por Brett Velicovich, un veterano del Ejército estadounidense y antiguo analista de inteligencia de la Fuerza Delta, trata de cerrar negocios y beneficiarse así de la guerra en Oriente Próximo, curiosamente iniciada por el padre de dos de sus socios más recientes: Eric y Donald Trump Jr.

Velicovich ha confirmado que su empresa está realizando propuestas comerciales que incluyen demostraciones con drones en varios países del Golfo Pérsico para mostrar cómo sus interceptores de aparatos no tripulados podrían ayudarles a repeler los ataques lanzados por la República Islámica.

Eric y Donald Trump Jr. son inversores y propietarios parciales de Powerus a través de estructuras de inversión vinculadas a la familia y a una pequeña empresa de campos de golf, Aureus Greenway Holdings. En esa operación también participaron en labores de asesoría Dominari Holdings, el banco de inversión respaldado por Trump, o Unusual Machines, un fabricante de piezas para drones en el que invirtió Trump Jr.

"Estos países [del Golfo] están bajo una enorme presión para comprar a los hijos del presidente y así lograr que hagan lo que ellos quieren", ha denunciado Richard Painter, exasesor principal de ética de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush. "Esta será la primera familia de un presidente en ganar mucho dinero con la guerra, una guerra para la que no obtuvo el consentimiento del Congreso".

El cofundador de Powerus no ha querido revelar con qué países está negociando para vender sus sistemas. Tan solo ha querido subrayar que "tenemos una tecnología increíble que puede salvar vidas". También ha negado que la presencia de los hijos Trump suponga un conflicto de intereses.

"Estamos en guerra; estamos en una carrera armamentística y Estados Unidos perderá si no nos ponemos manos a la obra rápidamente", ha valorado el veterano del Ejército. "Deberíamos estar agradecidos de que alguien intente invertir en la industria manufacturera estadounidense. Esa idea trasciende la política", ha añadido.

Los hijos mayores de Trump, según recoge AP, han expandido sus intereses comerciales más allá de los hoteles y los campos de golf desde que su padre volvió a la Casa Blanca. Las empresas en las que han invertido o para las que han sido nombrados asesores —con participaciones accionariales— abarcan desde proyectos de criptomonedas hasta mercados de predicción, pasando por contratistas federales que fabrican componentes para cohetes e imanes de tierras raras.

Al ser preguntado el mes pasado sobre el posible conflicto de interés con Powerus, Eric Trump se defendió a través de un comunicado: "Me enorgullece enormemente invertir en empresas en las que creo. Los drones son claramente el futuro".