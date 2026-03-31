Revés para los derechos LGTBI en EEUU: el Tribunal Supremo rechaza la prohibición de las terapias de conversión

Manifestantes por los derechos LGTBI frente al Tribunal Supremo de EEUU en una imagen de archivo. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo de EEUU anuló la prohibición de las terapias de conversión para menores LGTBI en Colorado. La decisión fue tomada con una votación de 8 a 1, considerando que la norma violaba la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. La ley de Colorado prohibía las terapias desde 2019 y fue impulsada por el gobernador Jared Polis, primer gobernador estatal abiertamente gay en EEUU. La impugnación de la ley fue apoyada por la administración del expresidente Donald Trump y presentada por Kaley Chiles.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó este martes una impugnación a una ley de Colorado que prohibía las denominadas "terapia de conversión" destinada a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un menor LGTBI.

En un fallo de 8 a 1, los magistrados revocaron la decisión de un tribunal inferior que había ratificado la norma en un caso presentado por Kaley Chiles, quien argumentó que violaba las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contra la restricción gubernamental de la libertad de expresión.

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, el primer hombre abiertamente gay elegido gobernador estatal de EEUU y crítico de las terapias de conversión, promulgó la ley en 2019. La administración del presidente republicano Donald Trump respaldó a Chiles en la impugnación de la ley.