Gabbard, la jefa de Inteligencia que contradice a Trump: Irán no habría podido tener misiles intercontinentales "hasta 2035"

Gabbard recalcó que la decisión sobre qué constituye una amenaza inminente corresponde exclusivamente al presidente, no a la comunidad de inteligencia.

La dimisión del jefe antiterrorista Joe Kent evidenció discrepancias internas, al considerar que Irán no era una amenaza inminente y que la guerra respondía a presiones externas.

El comunicado oficial de la Casa Blanca justificó la operación 'Furia Épica' alegando una amenaza nuclear inminente de Irán, argumento que los servicios de inteligencia no respaldan.

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, afirmó que Irán no podría tener misiles intercontinentales capaces de alcanzar EEUU antes de 2035, contradiciendo declaraciones del presidente Trump.

El testimonio de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha sacudido al Comité de Inteligencia del Senado. Declaró que informes de su departamento aseguraron que Irán no estaba en condiciones de atacar a Estados Unidos con misiles intercontinentales antes de 2035. Añadió que "no se apreciaron cambios" en la situación antes de la guerra.

Esta información contradice Donald Trump. Ya en su discurso sobre el Estado de la Unión del 24 de febrero, el presidente declaró ante el Congreso que los iraníes son "gente terrible". Añadió que "están construyendo misiles que pronto alcanzarán los Estados Unidos".

El comunicado, emitido por la Casa Blanca el pasado 1 de marzo, anunció la operación Furia Épica como "un ejercicio audaz y necesario... para eliminar la amenaza nuclear inminente que representa el régimen iraní". El mensaje destacó que el esfuerzo negociador de la Administración Trump había sido despreciado por los ayatolás.

Steve Witkoff, enviado especial de Trump, fue incluso más lejos, diciendo que Irán estaba "probablemente a una semana de tener material de grado industrial para fabricar bombas". Todo indicaba que la guerra era inevitable.

Gabbard leyó su declaración en la que indicaba que Irán "podría combinar" la tecnología de su programa espacial con las capacidades balísticas para "empezar a desarrollar" misiles intercontinentales "antes de 2035". Los bombardeos de junio del año pasado habían causado retrasos notables en su programa nuclear.

El senador demócrata por Georgia, John Ossoff, preguntó a la directora si su servicio consideraba a Irán como una amenaza inminente para la nación. Gabbard aseguró que no era "responsabilidad de la comunidad de servicios de inteligencia decidir lo que es o no es una amenaza inminente". Agregó que esa decisión "correspondía exclusivamente al presidente".

Preguntada sobre los países con potencial nuclear contra Estados Unidos, respondió que "China y Rusia cuentan con sistemas capaces de penetrar y sobrepasar las defensas estadounidenses". Advirtió de que Corea del Norte ya disponía de misiles capaces de llegar a América.

Señaló que, tras los bombardeos recientes, Irán ya no era una de las naciones con capacidad armamentística avanzada. Sin embargo, aseguró que sería preciso hacer un análisis detallado y actualizado para evaluar la situación.

Estas declaraciones se enmarcan en el contexto de la reciente dimisión de Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, quien afirmó que "no podía, en conciencia, apoyar la guerra en Irán". Sostuvo que Irán "no representaba una amenaza inminente" para EEUU y que el conflicto se inició por presiones de Israel y su lobby en Washington.

En su carta de renuncia acusó a altos cargos israelíes y a medios estadounidenses de haber llevado a Trump "por un camino peligroso", convenciéndole de una guerra rápida y fácil. Su renuncia le convierte en el funcionario de inteligencia de mayor rango que rompe públicamente con la Administración por la guerra contra Irán.

El director de la CIA, John Ratcliffe, declaró igualmente ante el Comité. Le preguntaron si la Agencia consideraba que Irán estaría en disposición de atacar EEUU con misiles balísticos en menos de seis meses. Ratcliffe rehusó ofrecer datos concretos acerca de este extremo.

Aseguró que había "buenas razones para estar preocupados" por el desarrollo del programa nuclear iraní y afirmó que estaban "ganando experiencia". Confirmó que el potencial balístico podría alcanzar territorio europeo, pero no con cabezas nucleares por el momento.

Leal al presidente Trump

Tulsi Gabbard nació en Leloaloa, Samoa Americana, hace 44 años. Sirvió en Irak como miembro de la Unidad Médica y alcanzó el grado de teniente coronel. Con 21 años fue elegida para la Cámara de Representantes estatal de Hawái por el partido demócrata. Congresista entre 2013 y 2021, fue precandidata a la presidencia en 2020.

Poco después, dejó a los demócratas para unirse a la campaña de Trump. Su figura política es controvertida: combina una retórica no intervencionista con la defensa de la guerra en Irán. Gabbard ha oscilado entre posiciones progresistas a favor de la legalización del cannabis o en contra de la vigilancia masiva y posturas conservadoras en política exterior.

De padre católico y madre hindú, se declara practicante de la tradición Vaishnava del hinduismo y contraria al "islamismo radical". En 2024, el presidente electo la propuso para dirigir la comunidad de inteligencia que incluye la CIA, la NSA, el FBI y otras 15 agencias de seguridad.

Su nombramiento siguió un acalorado debate en el Senado por su falta de experiencia en el ámbito de la inteligencia. Finalmente, se aprobó por un margen estrecho.

Sus vínculos con medios de derecha, su apoyo a Trump y su defensa de que la función de la inteligencia es "informar" mientras el presidente decide qué es una amenaza han alimentado dudas sobre su independencia dentro del aparato de seguridad nacional.

John Ratcliffe, de Mount Prospect, Illinois, es un político republicano de 61 años. Congresista entre 2015 y 2020, destacó por ser uno de los aliados más combativos de Donald Trump. Ocupó el cargo de director de Inteligencia Nacional en el anterior mandato.

Nombrado director de la CIA en noviembre de 2024, es el mayor defensor de la tesis de que China es el principal rival geopolítico de EEUU. Ha respaldado públicamente la tesis de que Irán ha sido una "amenaza constante".