Trump dice no tener miedo de otro Vietnam y valora una misión especial para capturar el material nuclear de Irán

Las claves nuevo Generado con IA Trump afirma no temer una guerra tipo Vietnam y sopesa una misión especial para capturar material nuclear iraní. EEUU e Israel han destruido gran parte de la infraestructura militar de Irán tras dos semanas de bombardeos continuos. El Pentágono despliega más de 2.000 marines en la región para realizar incursiones selectivas contra amenazas iraníes en el estrecho de Ormuz. Existe preocupación en la Casa Blanca por eliminar el programa nuclear iraní, evaluando una arriesgada operación para destruir o capturar uranio enriquecido en Isfahán.

El éxito de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel para reducir a escombros la infraestructura defensiva militar de Irán parece incuestionable. Dos semanas de continuos ataques se han saldado con la destrucción casi completa de los sistemas de lanzamiento de misiles y la Armada de la República Islámica. Pero el objetivo de propiciar un cambio de régimen, principal deseo de Tel Aviv, representa un mayor desafío.

Por eso Donald Trump, espoleado por su aliado Benjamin Netanyahu, no ha descartado en todo este tiempo el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno, resucitando los fantasmas de costosas guerras en el plano humano para su país como las de Irak o Afganistán... o Vietnam.

De hecho, el Pentágono ha tomado la decisión de enviar a Oriente Próximo una fuerza expedicionaria de más de 2.000 marines. No obstante, los expertos apuntan a que su papel podría consistir en realizar pequeñas incursiones a lo largo de la costa iraní para atacar instalaciones militares del régimen de los ayatolás que representen una amenaza para el transporte internacional a través del bloqueado estrecho de Ormuz.

Donald Trump este martes en la Casa Blanca. Evelyn Hockstein Reuters

El aumento de efectivos en la región y la incierta salida de la guerra pese al descabezamiento de la cúpula militar y política iraní ha sido utilizado por la propaganda de Teherán para decirle a Trump que una hipotética invasión terrestre "sería otro Vietnam".

El mandatario estadounidense, preguntado el martes en el Despacho Oval por esta probabilidad, se mostró sobrado de confianza: "No, no tengo miedo... En realidad no tengo miedo a nada". Sus planes, tras varias contradicciones sobre los objetivos finales de la operación Furia Épica, siguen siendo una incógnita.

Si bien la invasión terrestre se antoja un escenario improbable, en la Casa Blanca sí existe una gran preocupación por eliminar al completo el programa nuclear iraní. Por eso se valora una arriesgada operación especial para capturar o destruir el uranio enriquecido, casi a los niveles suficientes para construir una bomba atómica, que está almacenado en las profundidades de una montaña en Isfahán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció hace un par de semanas ante el Congreso que esta misión, mucho más complicada que las que se saldaron con el asesinato de Osama Bin Laden en 2011 o la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero, solo se podría llevar a cabo por un comando de élite. Trump confirmó el martes que las operaciones terrestres tampoco le preocupan.

Bombas nucleares

Según The New York Times, el jefe de la Casa Blanca está considerando seriamente poner en marcha esta operación. Hace unos días dijo que solo lo intentaría si las fuerzas armadas iraníes estuvieran "tan diezmadas que no puedan luchar sobre el terreno". El lunes esquivó una pregunta sobre el tema diciendo que no debería ser presidente si diese una repuesta afirmativa.

Trump ha pasado de decir que la guerra duraría cuatro o cinco semanas a confesar que su desenlace era inminente. Ayer volvió a asegurar que en Washington hay "muchos" planes para cuando se terminen los bombardeos, aunque sin entrar a detallar ninguno. Su argumentación para continuar con la campaña de ataques es que "si nos fuéramos ahora, les llevaría [a los iraníes] 10 años reconstruirse. Pero no estamos listos para irnos todavía".

La amenaza nuclear es el clavo ardiente de Trump para prolongar una guerra bastante impopular en suelo estadounidense. La operación, que llevaría años cocinándose, sería la única salida ya después de haber dinamitado la vía diplomática. En las últimas conversaciones en Ginebra, Irán ofreció rebajar los niveles de enriquecimiento de uranio al utilizado en los reactores nucleares y bajo el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica, aunque se negó a permitir la salida del material del país.

Por eso no se sabe con demasiada certeza lo que las fuerzas especiales se encontrarían bajo el suelo de Isfahán. Trump se enfrenta también a la amenaza de que la nueva dirección de una República Islámica más radicalizada tras la masiva campaña de bombardeos sobre todo el país opte, ahora sí, por desarrollar bombas nucleares como herramienta de disuasión ante futuros ataques.