Kouri Richins, la escritora que publicó un libro sobre cómo superó la muerte de su marido, condenada por asesinarlo

Richins también fue condenada por intento de homicidio, fraude y falsificación, enfrentando una posible pena de 25 años a cadena perpetua.

El móvil del crimen estuvo relacionado con graves problemas económicos y la intención de acceder a la herencia de su marido.

El jurado determinó que Richins suministró una dosis mortal de fentanilo a su esposo en marzo de 2022, mezclándolo en una bebida.

Kouri Richins, escritora de Utah que publicó un libro sobre el duelo tras la muerte de su marido, fue declarada culpable de asesinarlo.

De escribir una historia conmovedora narrando la muerte de su marido a ser condenada por asesinarlo. Kouri Richins, una escritora de Utah que alcanzó notoriedad tras publicar un cuento infantil sobre la pérdida de su esposo, ha sido declarada culpable de asesinato.

Un jurado la consideró responsable de la muerte de su marido, Eric Richins, ocurrida en marzo de 2022, después de apenas tres horas de deliberación. La acusación sostuvo que la mujer le suministró una dosis letal de fentanilo mezclada en una bebida, provocando su fallecimiento.

El tribunal aceptó los indicios de la acusación, encabezada por el abogado Clint Benson, y las terminó por dar por probadas las pruebas que confirmaron el asesinato de Richins a manos de su esposa hace cuatro años.

Los forenses determinaron que la víctima tenía en su cuerpo hasta cinco veces la dosis letal de esta droga. Esta importante cantidad reforzó la tesis de la acusación de que no fue un accidente ni consumo habitual.

El fentanilo habría sido administrado en forma de un cóctel con vodka, jengibre y lima. La fiscalía sostuvo durante el juicio que ella misma preparó la bebida en su casa la noche de los hechos.

La sentencia por la que la agresora ha sido condenada incluye delitos de asesinato agravado, intento de homicidio, fraude y falsificación. Todos estos delitos dejan a la acusada frente a una posible pena de entre 25 años y cadena perpetua.

El abogado de la acusación, Clint Benson, testifica durante el juicio. Reuters

El caso conmocionó a la opinión pública. La figura de Richins, madre de familia y autora de un libro sobre la gestión del duelo, contribuyó a amplificar el impacto mediático.

La contradicción entre su papel público —centrado en el acompañamiento emocional tras una pérdida— y la conclusión judicial ha supuesto un profundo debate en la sociedad estadounidense, debido a lo llamativa de esta historia.

Un libro sospechoso

Tan solo un año después de producirse la muerte de este hombre, la que fue su esposa publicó el libro Are You With Me, con el que se presentó como una mujer que trata de superar el duelo de su marido, al mismo tiempo que intentaba ayudar a otras personas a superar la pérdida.

En la publicación, se narra la historia de un niño en edad infantil, cuyo padre muere, pero "sigue con él" de modo simbólico, ya que mantiene una conexión emocional con su difunto progenitor, lo que le permite sobrellevar su pérdida.

Según la propia autora, la obra estaba destinada a ayudar a otros niños a afrontar la pérdida de un ser querido.

Esta narrativa, presentada como una experiencia íntima y familiar, se convirtió después en uno de los elementos más inquietantes del caso. Tan solo unas semanas después, fue detenida por parte de las autoridades como sospechosa de asesinato.

Motivos económicos

Durante el juicio, el móvil del crimen siempre estuvo vinculado a un escenario de graves problemas económicos como detonante de este asesinato. La acusada acumulaba deudas millonarias debido a su negocio inmobiliario y con esto trataba de acceder a la herencia de su marido.

Al parecer, el patrimonio de Kouri Richins alcanzaba los 4 millones de dólares, por lo que su esposa, que tenía una deuda de 4 millones y medio, consideraba que terminar con la vida de su marido era la forma más eficaz de saldar la mayor parte de sus problemas financieros.

Al mismo tiempo, según el fiscal del condado de Summit County, en el estado de Utah, Brad Bloodworth, esta mujer estaba viéndose con otro hombre, con el que ya planeaba un futuro una vez hubiera terminado con su esposo.

Sin embargo, Bloodworth recalcó que "solo quería deshacerse de su marido", pero "no de su dinero".

Fred Burmester, uno de los fiscales del condado de Summit County, en el estado de Utah, durante la testificación. Reuters

La acusada mantuvo la mirada fija en el suelo y respiró profundamente mientras el juez leía el veredicto. Tras conocerse la decisión, familiares de ambas partes abandonaron la sala entre abrazos y lágrimas, según relata una información de AP.

Richins fue declarada culpable no solo de asesinato, sino también de otros delitos graves, incluido un cargo de intento de homicidio.

Eugene Richins, padre de Eric Richins, al escuchar lo que pasó con su hijo, durante el juicio. Reuters

Según las autoridades, semanas antes había intentado envenenar a su marido el día de San Valentín con un sándwich contaminado con fentanilo, que le provocó un desmayo.

El jurado también la consideró culpable de falsificación y de fraude al reclamar beneficios del seguro tras la muerte.

Dentro de siete semanas se conocerá la sentencia definitiva. Esta resolución judicial quedó fijada para el 13 de mayo, fecha en la que su esposo habría cumplido 44 años.

Solo el cargo de asesinato agravado conlleva una pena de entre 25 años y cadena perpetua, aunque habría que sumarle los otros delitos imputados.

Por su parte, Amy Richins, hermana de la víctima, aseguró que en la familia continúan "en shock" y que la familia ahora podrá centrarse en honrar la memoria de Eric, al mismo tiempo que apoyan a sus hijos. "Hemos obtenido justicia para mi hermano", recalcó.