Un hombre vinculado al Estado Islámico mata a una persona en una universidad de Virginia: se investiga como terrorismo

Un hombre vinculado al Estado Islámico mata a una persona en una universidad de Virginia (EEUU)

Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha perpetrado este jueves un tiroteo en la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia (Estados Unidos), un ataque en el que ha muerto una persona y otras dos han resultado heridas.



El FBI ha informado de que el atacante también ha fallecido después de ser reducido por un grupo de estudiantes y ser abatido por la policía, y ha apuntado el caso como "un acto de terrorismo".

El autor de los hechos, identificado como Mohamed Jalloh, se declaró culpable en 2016 de cargos federales por brindar apoyo material a terroristas y fue puesto en libertad en 2024, según informa Reuters.

En una conferencia de prensa, las autoridades han explicado que el caso debe ser investigado como un acto de terrorismo debido a que durante el tiroteo el atacante gritó en repetidas ocasiones "allahu akbar" ("Dios es el más grande", en árabe).



Jalloh, de 36 años, es originario de Sierra Leona y entre 2009 y 2015 habría sido miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la cadena Fox News.



Según la policía de Virginia, las dos personas heridas y el fallecido durante el ataque eran estudiantes de un programa de formación militar.



Este mismo jueves se produjo también un tiroteo en una sinagoga cercana a Detroit (Míchigan), cuando un hombre armado con un rifle embistió su vehículo contra el templo y fue abatido por la policía, sin que se registraran otras víctimas mortales.



Las autoridades no han vinculado hasta ahora esos dos sucesos con supuestas represalias a la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán.