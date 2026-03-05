Trump cesa a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional tras la muerte de dos ciudadanos en Mineápolis

La Secretaria del DHS, Kristi Noem, en un operativo del ICE. U.S. Immigration and Customs Enforcement

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha destituido a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional tras la muerte de dos ciudadanos en Mineápolis. El senador Markwayne Mullin reemplazará a Noem en el cargo a finales de este mes. La destitución ocurre en medio de protestas por la política migratoria de Trump y la actuación de agentes de inmigración responsables de las muertes. Kristi Noem era conocida por una postura de mano dura en inmigración, defendiendo redadas agresivas y deportaciones rápidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que el senador Markwayne Mullin reemplazará a Kristi Noem como secretario de Seguridad Nacional a finales de este mes.

Esta destitución se produce tras la polémica desatada por las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti, abatidos por agentes de inmigración en Mineápolis el pasado enero, unos casos que han encendido las protestas contra la política migratoria de Trump dentro y fuera de Estados Unidos.

Desde el regreso a la Casa Blanca de Trump, Noem se consolidó como el rostro más visible de la política de mano dura contra la inmigración, defendiendo redadas más agresivas en el interior del país, mayores potestades para las fuerzas de seguridad locales y estatales, y un uso expansivo de la detención y expulsión rápida de migrantes, incluso frente a las críticas de organizaciones de derechos humanos y de parte de la oposición.

