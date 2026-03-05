Trump arremete de nuevo contra Sánchez: "Es un perdedor, no es un jugador de equipo y es muy hostil con la OTAN"

La última vez que Sánchez y Trump se vieron cara a cara, en la Cumbre de la Paz para Gaza el pasado octubre.

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha criticado duramente a Pedro Sánchez, llamándolo "perdedor" y acusando a España de ser "hostil" con la OTAN. Trump reprocha a España no incrementar su gasto en Defensa al 5% del PIB y amenaza con represalias por no apoyar operaciones contra Irán. El Gobierno español desmiente haber cambiado su postura y reafirma que no permitirá el uso de sus bases para ataques a Irán. Pedro Sánchez rechaza la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán, calificándola de "ilegal" y recordando el lema 'No a la guerra'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a la carga este jueves contra Pedro Sánchez por su rechazo a la ofensiva que lidera contra Irán.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha subrayado el republicano en una entrevista telefónica con el New York Post.

Tras calificar a Sánchez el martes de "terrible aliado", el mandatario estadounidense ha acusado este jueves al Gobierno español de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras recordar, una vez más, que es el único aliado que se niega a incrementar al 5% de su PIB al gasto en Defensa.

"Son muy hostiles con todos (...) No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco", ha avisado en otro mensaje que sugiere represalias contra España.

Esta nueva andanada de amenazas de Trump se produce después de que el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara en una rueda de prensa que en las últimas horas España había "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el republicano amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán.

Una afirmación que Moncloa no tardó en desmentir. "Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en la SER.

Todo ello después de que Sánchez, en una declaración institucional en Moncloa a primera hora de la mañana del miércoles, recuperara el lema del ‘No a la guerra’, popularizado con la invasión de Irak en 2003, y advirtiera de que "España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno", en referencia a Donald Trump.

El líder socialista calificó de "ilegal" la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán y tildó de "inaceptable" que los líderes que no son capaces de mejorar la vida de las personas utilicen el "humo" de la guerra para ocultar sus fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos.

Recalcó que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak, con un aumento del terrorismo yihadista, crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental e incremento de los precios de la energía y del coste de la vida.

La declaración de Sánchez se produjo después de que el martes Trump, en una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, arremetiera contra Sánchez, al que calificó como un aliado "terrible", y amenazara con imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales con el país. "EEUU no necesita nada de España", subrayó.

Por su parte, el Ejecutivo español respondió a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.

