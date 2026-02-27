La enigmática afirmación de Donald Trump: "EEUU tal vez podría optar por una toma de control amistosa de Cuba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir este viernes de la Casa Blanca ana Corpus Christi, en Texas. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría optar por una "toma de control amistosa" de Cuba. Las declaraciones se produjeron en la Casa Blanca durante una conversación con la prensa. El comentario se da en un contexto de crecientes tensiones y bloqueo energético impuesto a la isla por parte de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país podría optar por una "toma de control amistosa de Cuba", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.

"Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba", declaró a la prensa en la Casa Blanca.