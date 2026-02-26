Trump pide deportar a las dos congresistas demócratas, una somalí y otra palestina, que le acusaron de las muertes del ICE

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha pedido la deportación de las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, de origen somalí y palestino, tras ser acusados de las muertes de dos estadounidenses a manos del ICE. Trump insultó públicamente a ambas congresistas en redes sociales, tachándolas de "deshonestas, corruptas" y sugiriendo que deberían ser enviadas "de vuelta al lugar de donde vinieron". Omar y Tlaib interrumpieron el discurso sobre el Estado de la Unión de Trump, acusándolo de haber causado la muerte de Alex Pretti y Renee Good, asesinados por agentes federales en Minnesota. Trump reiteró sus ataques contra la comunidad somalí de Minnesota y ha mantenido una campaña de insultos personales continuados hacia Ilhan Omar, a quien ya ha descalificado en otras ocasiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido la deportación de las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, de origen somalí y palestino respectivamente, un día después de quelo acusaran a gritos de haber "matado" a estadounidenses, en alusión a las muertes a tiros deAlex Pretti y Renee Good por parte de agentes del ICE desplegados en Minnesota.

Así lo ha solicitado públicamente en un mensaje publicado en redes sociales plagado de insultos contra ellas.

"Cuando ves a Ilhan Omar y Rashida Tlaib, con su bajo coeficiente intelectual, gritando sin control en el elegante discurso sobre el Estado de la Unión, un evento tan importante y hermoso, tenían los ojos saltones e inyectados en sangre como los locos, lunáticos, mentalmente trastornados y enfermos que, francamente, parece que debieran estar internadas", ha escrito en su cuenta de Truth Social.

"Sabiendo que son políticas deshonestas y corruptas, tan perjudiciales para nuestro país, deberíamos enviarlas de vuelta al lugar de donde vinieron, lo antes posible. Solo pueden perjudicar a Estados Unidos, no pueden hacer nada para ayudar" al país norteamericano, ha agregado el inquilino de la Casa Blanca.

"Has matado estadounidenses"

Las dos congresistas demócratas interrumpieron el martes desde sus asientos la intervención de Trump, aseverando que "debería avergonzarse" y rebatiendo su proclama sobre proteger primero a sus ciudadanos.

Donald Trump killed two of my constituents. He is a liar and should be ashamed of himself. pic.twitter.com/Y94PNI2XtQ — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 25, 2026

En este sentido, acusaron a la Administración Trump de haber "matado a estadounidenses", en referencia a Alex Pretti y Renee Good, asesinados a tiros por agentes federales desplegados en Minnesota en el marco de las operaciones antimigratorias ordenadas por Washington.

El presidente estadounidense, que se dirigió durante cerca de dos horas a las dos cámaras del Congreso, calificó de "piratas" a la comunidad somalí de Minnesota, a la que acusó una vez más de haber "saqueado" el estado en un nuevo alegato contra la inmigración, particularmente desde "partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma".

Los ataques de Trump a Ilhan Omar

Ilham Omar es la primera persona de origen somalí y la primera mujer musulmana que logra un escaño en la Cámara de Representantes de EEUU y desde hace años está en la diana de las críticas de Trump.

La última vez fue hace sólo unos días. Desde Iowa, el presidente de Estados Unidos no dudó en llamarla "idiota", "corrupta", "ladrona por robar a los ciudadanos para enriquecerse" e, incluso, asegurar que "odia" a EEUU y que es "estúpida" porque tiene un cociente intelectual "muy bajo".

También ha dicho que está casada con su hermana y le ha pedido que se vaya "a su país -Somalia-, que está lleno de piratas".

Hace sólo unas semanas, en diciembre, no dudó en definirla como "basura" y añadió que "sus amigos son basura", en referencia a los somalíes.