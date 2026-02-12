Trump acusa a Apple de excluir a los medios conservadores de su portal de noticias: "Favorece a las fuentes izquierdistas"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump acusa a Apple de excluir a medios conservadores de su portal Apple News y favorecer a fuentes de tendencia izquierdista. Un informe del Media Research Center señala que ninguna de las 620 principales noticias destacadas en Apple News provino de medios conservadores como Fox News o New York Post. La Comisión Federal de Comercio ha advertido a Apple que podría estar violando la normativa al favorecer contenidos según su ideología. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, ha apoyado la advertencia y criticado la supresión de puntos de vista conservadores por parte de Apple.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado a Apple por excluir a los medios conservadores de su portal de noticias. Trump ha reaccionado este miércoles desde su red Truth Social a la información publicada por el Media Research Center (MRC): "Apple News favorece a los medios inclinados a la izquierda y excluye totalmente a los medios conservadores".

El MRC es una destacada organización conservadora estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a investigar y criticar el sesgo liberal percibido en los medios de comunicación tradicionales, el entretenimiento y las plataformas digitales.

En enero de 2026, este organismo analizó las 620 principales historias destacadas en Apple News y encontró que ninguna provenía de medios conservadores como Fox News o New York Post, mientras que el 70% eran de fuentes calificadas como izquierdistas (New York Times, Washington Post o NBC).

Tras la publicación del informe, la Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC) ha advertido por carta al gigante tecnológico que su portal de noticias Apple News podría estar "violando la normativa de la FTC".

El escrito, firmado por Andrew Ferguson, presidente de la Comisión, ha llegado en medio de las tensiones crecientes entre el fabricante californiano y la Administración Trump.

Ferguson se ha dirigido por carta a Tim Cook, máximo ejecutivo de Apple, citando "estudios recientes" que muestran que la aplicación de noticias "Apple News ha promovido sistemáticamente artículos y noticias procedentes de medios de izquierda y ha excluido las que provienen de medios conservadores".

"Cualquier acción o práctica de Apple News para suprimir o favorecer noticias basadas en la ideología o perspectiva política de la publicación o su contenido puede violar la normativa de la FTC", señaló el presidente del FTC en su escrito.

La Comisión Federal de Comercio

La Comisión Federal de Comercio es un órgano independiente que opera de manera autónoma para garantizar imparcialidad en la protección al consumidor y promover la competencia justa. La dirigen cinco comisionados designados por la Casa Blanca y confirmados por el Senado.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, también nombrado por Trump, ha aplaudido la iniciativa de su colega: “Apple no tiene derecho a suprimir el punto de vista de los medios conservadores", declaró. Carr ha manifestado repetidas veces sus críticas hacia las grandes tecnológicas.

Apple no ha hecho pública ninguna reacción al escrito de la FTC. Las relaciones del presidente con la empresa presidida por Cook han estado marcadas por sus continuas críticas a Apple por su dependencia de China e India para la fabricación de sus productos.

La tensión se rebajó cuando la empresa californiana anunció inversiones en Estados Unidos por valor de 600.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Can’t wait for the Super Bowl and the #AppleMusicHalftime Show! pic.twitter.com/hW6A45SBC7 — Tim Cook (@tim_cook) February 7, 2026

La carta de la FTC supone una escalada en la tensión entre la administración Trump y Apple. La semana pasada, Cook publicó en la red X un selfie con el artista Bad Bunny, patrocinado por la plataforma Apple Music,

Tim Cook subió una imagen como apoyo promocional a Bad Bunny, patrocinado por la plataforma Apple Music durante el intermedio de la Super Bowl. "Estoy deseando que empiece la Super Bowl y el show de Apple Music en el intermedio", declaró.

El presidente Trump no se mostró tan satisfecho al final del espectáculo: "Es absolutamente terrible. Uno de los peores de la historia... Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo", declaró en su red social.